Kılıçdaroğlu’nun Stockholm psikolojisi

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun IMF TRENİ'NE BİNMESİ, İTHAL DANIŞMANLARLA YOLLARA ÇİKMASİ yoğun tartışmalara konu oluyor. Milli ve Yerli paradigmaların mimari Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İthal danışmanları ile ilgili Samsun'da yaptığı konuşma çok anlamlıydı. "Parayı vampir gibi kanımızı emmeyi bekleyen tefecilerden, karanlık küresel ağlardan, terör örgütlerinin insafından, kalkınmayı yaptıklarımızı yıkarak sağlamaktan sürekli her şeyi başkalarından bekleyen, hani derler ya celladına aşık maktul psikolojisiyle hareket eden böyle bir kafanın hangi tarafını ciddiye alarak tartışabiliriz ki."

BİR GERÇEK...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun celladına aşık maktul psikolojisiyle hareket ettiğini, ABD Aparatı FETÖ darbe teşebbüsüyle İstifa etmek zorunda bırakılan Deniz Baykal'ın yerine tayin edilmesinden bu yana,12 yıldır birçok olayda gördük. Kılıçdaroğlu'nun, celladına aşık olma psikolojisini analiz edelim. Celladına aşık olma psikolojisi bir diğer adıyla "Stockholm Sendromu" dur. Adını ilk olarak 1973 yılında yaşanan bir olaydan alır. İnsanın kendisini zora sokan koşulları savunması, sıkıntıya sokan koşulların nedenlerini görmemesi, ezilmesine rağmen ezen kişiye karşı minnet duyması olarak tanımlanır. Bu tanımlamaya bakarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Stockholm sendromu yaşadığını iddia etmek yanlış olmaz. Stockholm Sendromu'na göre ezilen durumunda olan bir insan kendisini özgürlüklerini kısıtlamakla yoğun strese sokan kişilerin bakış açısını benimseyebilir. Böyle olunca, o kişi kendisine yanlış işler yaptıran bir tür kahramana dönüşür. O kişiye sempati ve empati oluşan psikolojik duruma girer.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

● İstismarcıyı iyi bir kişi olarak değerlendirme ya da onu bir mağdur olarak görme. Kötü durumu karartmak için memnun etme çabaları. İstismarcıya minnettarlık duygusu hissetmek. ● Dünyayı istismarcı perspektifinden değerlendirme, kendi perspektifini kaybetme. Kendini istismarcı perspektifinden değerlendirme. (Kılıçdaroğlu nitekim ABD'nin aparatı FETÖ'nün Deniz Baykal'ı kasetle devirmesi üzerine bugüne kadar gitme(gideme)miştir. Bir hafta önce (2Aralik 2022) FETÖ'nün üst düzey isimlerinden firari Önder Aytaç, 2010 Mayıs'ında Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanlığından istifa etmesiyle sonuçlanan kaset kumpasının bir FETÖ organizasyonu olduğunu itiraf etti. Kılıçdaroğlu'ndan bir ses çıkmadı. TIK YOK. Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alınan kamu görevlilerine ilişkin, "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" dedi. ( 1 Eylül 2022) Derin ABD-FETÖ iddialarını dillendiriyor. Derin ABD-Avrupa Türkiye'yi kuşatma sinsi planlarına ses çıkaramıyor. Yabancı elçilere Türkiye'yi şikayet ediyor. Narko laflarını çekinmeden kullanıyor)

TOGG FABRİKASINA GİTMEDİ

Başkan Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 61 yıllık hayalini gerçekleştirdi, millî ve yerli TOGG otomobil fabrikası kurdu. Böyle müthiş bir başarıya imza atan TOGG fabrikasına Kılıçdaroğlu hala gitmedi. CHP'nin arka bahçesi, gayri milli konuşmalar yapıyor. Otomobil, Yerli ve milli değil yalanlarını ile algı operasyonları içindeler. Milli ve yerli savunma, dev yatırımlara Derin Amerika-Avrupa karşı. Celladına aşık psikoloji ile Kemal Kılıçdaroğlu ve arka bahçesi de karşı çıkiyor. Milli hamlelere takoz olmanın peşindeler.

'SURİYE'DE IRAK'TA NE İŞİMİZ VARMIŞ!

Derin ABD, 2012 yılından itibaren yeni dünya düzeni planını devreye sokmuştu. Doğu Akdeniz-Ege-Karadeniz, Kuzey Afrika ve Ortadoğu düzenini dizayn etmek için Washington'da, Londra'da, Berlin'de TOP SECRET(Çok gizli)taktikler hazırlıyorlardı. Irak, Suriye, Libya'yi bölmek istiyorlardı. (Türkiye ve İran'ı da bölmeyi hayal ediyorlardı) Başkan Erdoğan liderliğinde ülkemiz, BAĞIMSIZ TÜRKİYE paradigmalarıyla yürüdü. CELLAT Derin ABD ve Avrupa planlarını bozdu. 15 Temmuz darbesini bastıran Başkan Erdoğan-Türkiye, muhteşem jeopolitik hamleleri ardı ardına gerçekleştirdi. Libya ile deniz anlaşması yapıldı. Doğu Akdeniz'de ABD-Yunan hegemonyası söndü. Irak-Suriye- Akdeniz hattında PKK koridoru parçalandı. CELLAT DERİN AMERİKA RAHATSİZDİ.

Celladına aşık olma psikolojisi ile Kılıçdaroğlu ve arka bahçesinin de maalesef, morali bozuldu.

SONUÇ

CELLAT derin ABD, 1945'lerde Türkiye'yi Marshall planı ile prangaya takti. Atatürk'ün kurduğu uçak fabrikalarını CHP tek parti yönetimi marangoz fabrikalarına çevirmişti. Aradan 75 yıl geçti, Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'da GERMAN MARSHALL FON(SOROS KARARGAHİ) ile görüştü. Londra'da Baronlardan para alma görüşmeleri yaptı. CELLATLARİN istediği İTHAL DANİŞMANLARİ yanına aldı. IMF trenine bindi. BUNLAR, CELLADINA (DERİN ABDAVRUPA) AŞIK OLMANIN BELGELERİDİR. NOKTA!