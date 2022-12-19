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Haberler Politika AK Parti’den kadınlara tam destek

AK Parti’den kadınlara tam destek

19.12.2022

AK Parti’den kadınlara tam destek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kadınlar siyasetin nesnesi değil, öznesidir" sözleri dahilinde Genel Merkez Kadın Kolları AR-GE Başkanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" eğitim programının ilki Balıkesir Çamlık Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği Siyaset Akademisi Kadın Balıkesir eğitim programına 20 ilçe teşkilatında görev alan kadınlar ile Balıkesirli kadınlar katıldı. AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, derslerden önce yaptığı açıklamada, "Kadınlarımız hayatımızı düzene sokan, yaşadığımız her alanda, iş dünyasında varlıklarıyla kendilerini hissettirmeye devam ediyor. Onun için AK Parti olarak kadınlarımıza, kadınlarımızın sorunlarının çözümüne büyük önem veriyoruz" dedi.

■ SUAT SALGIN
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