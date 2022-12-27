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Haberler Politika Yücel ve Durmaz istifalarını açıkladı

Yücel ve Durmaz istifalarını açıkladı

27.12.2022

Yücel ve Durmaz istifalarını açıkladı
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyerek, 2023'te yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini bildirdi. Toplantıda konuşan Yücel, "Her son, aynı zamanda yeni bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı. Yine milletvekilliği aday adaylığı için istifasını veren CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Özcan Durmaz, "İkinci bölgenin vekili olmak için yola çıkıyorum" dedi. Yücel'in yerine kimin geleceği belirsizliğini korurken, dışarıdan bir ismin atanması durumunda mevcut yönetim Çağdaş Kaya'ya destek kararı almıştı.
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