AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve Milletvekili İsmail Bilen ile birlikte MHP Manisa İl Başkanlığı'na atanan Cüneyt Tosuner ve yönetimini ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Cumhur ittifakı olarak 2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın yeniden seçileceği mesajı verildi. Başkan Hızlı, "Hep birlikte Cumhur İttifakı olarak Manisamız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 2023 seçimlerinde de Cumhur ittifakı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçeceğiz ve Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin yükselişi her zamankinden daha fazla olacak" dedi. MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, "2023 yılında Cumhuriyetimizin 100 yılında hep beraber birlik beraberlik içerisinde çalışarak güzel işlere imza atacağız dedi.

CÜNEYT HASÇELİK