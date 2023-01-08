Altılı Masa’da Londra - Babacan - Güneydoğu hattı

Türkiye'nin geleceğini çok yakından ilgilendiren 2023 seçimlerine yönelik Derin Amerika-İngiltere ve Almanya'nın çok yakından ilgilendiği, kritik bazı senaryoları içinde yer aldıkları bir gerçek. Gerçekten Türkiye'nin gelecek on yıllarını ilgilendiren 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 5 ay kala Ali Babacan bu açıklamayı neden yaptı acaba? Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İngiliz ekolüne yakın bir isim. Ali Babacan'ın AK Parti'den koparılması ve parti kurmasında Gül'ün büyük rolü var. Ali Babacan partisini kurarken, Doğu ve Güney Doğu teşkilatlarını bizzat kuran Mehmet Emin Ekmen'i genel başkan yardımcılığına getirmişti. Mehmet Emin Ekmen, Batman'da doğdu. Avukat; Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Batman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği, Batman Mazlum-Der Kurucu Üyeliği ve doğu- Güneydoğu'da faaliyet gösteren birçok STK'nin üyeliği bulunmaktadır. Ali Babacan ve Mehmet Ali Erkmen, DEVA'yı kurdukları günden bu yana özellikle Güneydoğu ile ilgilendiler.

VE BABACAN MAYINI PATLADI

Altılı Masa'da CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ile İP-Meral Akşener 'in birbirini didiklemenin, birbirlerine manevra çekmelerinin yarattığı sarsıntılar sürerken, Ali Babacan mayını patladı ve bu sefer Ali Babacan ile Meral Akşener birbirine girdi. Son Altılı Masa toplantısı öncesi ALİ BABACAN bir TV programına çıkarak Altılı Masa'yı sarsacak açıklamalarda bulundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan TV'de, vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçe'yi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini belirtmesi üzerine ALTILI MASA'YI karıştırırken, Meral Akşener ekibince sert tepki ile karşılandı. Ali Babacan TV'ye çıkmadan önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın tartışmaları sürerken, ayni akşam çıktığı TV'de aynı istikamette açıklamalarını sürdürdü. Meral Akşener cephesinden sert karşılık gördü. Altılı masa Anayasa taslağında bu ifadelerin yer almadığı, kendilerinin katılmadığı sert biçimde hatırlatıldı. Meral Akşener merkezinden yapılan açıklamaya dikkat! "Bizim DEVA Partisi ile ortak yanımız 6'li masada bulunuyor olmamız. Bu ortaklığımızın en büyük temeli güçlendirilmiş iyileştirilmiş parlamenter sistemi ülkemize yeniden inşa etmek, adaleti, liyakati esas alan bir yönetim anlayışını kurgulayabilmektir. Vatandaşımızın beklentisi de bu yöndedir. Bizim bu çerçevede ortak anayasa değişikliği paketimizde yakın bir zaman önce açıklanmıştır. Yine 6 partinin ortaklaşa ve bu hafta 5 Ocak tarihinde liderlere sunacağı ortak eylem planı yani bir cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda uygulayacağı hükümet programı da hazırlanmıştır. Bunların her ikisinde de (ALİ BABACAN) taahhütler yer almamaktadır. İYİ Parti olarak Türkiye'nin güvenliği, birliği cumhuriyet değerleri anayasanın ilk 4 maddesi gibi pek çok konuda görüşlerimiz açık ve nettir. Bu konuda parti olarak durdurduğumuz yerde herhangi bir tartışmaya açık bir konu da bulunmamaktadır." Ortaya çıkan son duruma göre, ALTILI MASA'DA ALİ BABACAN MAYINI PATLARKEN, ANAYASA'NIN DEĞİŞTİRİLEMEZ VE DEĞİŞTİRİLMESİ TEKLİF EDİLEMEZ İLK DÖRT MADDESİ kavgası da ateşlenmiş durumda.

SONUÇ

Bu gerçekleri görerek, Ali Babacan'ın son çıkışı tesadüf değil. Ali Babacan bilerek ve isteyerek doğu ve güneydoğu 'ya özellikle mesaj veren bir hamle yapmaktadır. Salı akşamı TV programında, 'Altılı masa uygun görürse, ortak Cumhurbaşkanı adayı olurum' diyerek, bir senaryo içinde hareket etmektedir. Bu senaryonun arkasında LONDRA'NIN SİLUETİ vardır. NOKTA!