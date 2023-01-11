Bahçeli’den Sinan Ateş cinayeti mesajı:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında Sinan Ateş cinayeti ve gündeme dair konular hakkında açıklamalarda bulundu. Cinayetin perde arkasının aralanması için sabır ve sebatla beklediklerini belirten Bahçeli, "Kanlı saldırıdan sonra adeta tek bir merkezden emir almışçasına MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı başladı" dedi.

"HAİN BİR KUŞATMAYA ALINDI"

Cinayetin gölgesinin MHP'ye düşürülmesine müsaade etmeyeceklerini söyleyen Bahçeli, "Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarım töhmet altında bırakıldı. Ülkü Ocakları hain bir kuşatmaya alındı. MHP'ye cinayetin ihale edilmesi amacıyla şiddetli bir cephe açılıp ittifakla harekete geçildi. Bu kansızlara eyvallah etmeyeceğiz. Tek başıma da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağım" diye konuştu.

Seçimlerin yaklaşmasıyla hain proje elemanlarının deşifre olduğunu dile getiren MHP lideri, "Saros'un uşakları, FETÖ'nün itleri, Cumhuriyet'in 100. yıldönümünü sekteye uğratmak amacıyla zillet ittifakın yanında hizalanmışlardır. İğrenç oyunu görüyoruz. Karın ağrısı çekenlere, bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a da seslenen Bahçeli, "Türk babanın veya ananın çocuğu Türk'tür maddesini tartışmaya açmak istemiştir. DEVA'nın başkanını Türklüğün nesi ve neresi rahatsız etmektedir. Türklüğü anayasadan çıkarmayı cesedimizi çiğnemeden nasıl başaracaktır?" sözleriyle eleştirdi.