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Haberler Politika Boztepe’den Soyer’e uyarı

Boztepe’den Soyer’e uyarı

11.1.2023

Boztepe’den Soyer’e uyarı
İZMİR Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı ilk olağan meclis oturumuna AK Partili Hüsnü Boztepe'nin konuşması damga vurdu. Büyükşehir Başkanı Soyer'e seslenerek; Gaziemir, Örnekköy ve Çiğli'deki "İş İnsanı" kooperatiflerinin başkanı olan Şenol Aslanoğlu'nun CHP genel merkezi tarafından il başkanı olarak atandığını belirten Boztepe, "Sizin il başkanınızı kim yapacağınız bizi ilgilendirmez tabii ki. Ancak Büyükşehir ve İzmir İl Başkanlığı arasında böyle işler olması ahlaki midir bilemiyorum. Bu konuda sizin en doğru kararı vereceğinize inancım tam" dedi. Boztepe, "100'üncü yılın meclis üyeleri olarak kooperatif üyelerinin Büyükşehir önüne gelerek eylem yapmasını istemem. Aynı şekilde arkadaşların CHP İl Binası'nın önüne gelerek eylem yapmasını da istemem" uyarısında bulundu.
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