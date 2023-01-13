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Haberler Politika CHP Manisa vekili Özel İzmir defterini kapattı

CHP Manisa vekili Özel İzmir defterini kapattı

13.1.2023

CHP Manisa vekili Özel İzmir defterini kapattı
İZMİR siyaset dünyasında bir süre konuşulan ve Manisalı olan CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Malatyalı olan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın İzmir'den vekil adayı olacağı iddialarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ağbaba'nın daha önce iddiaları yalanlamasının ardından, Özgür Özel de 2023 seçimlerinde İzmir'den aday olacağı iddialarıyla ilgili meclis kürsüsünde konuştu. Özel yaptığı açıklamada "Tutanak altında söylüyorum, taş yerinde ağırdır. Manisa dışında bir yerde siyaset yapmayı düşünmüyorum" dedi. Özel'in son dönemde İzmir'deki birçok etkinlikte ve basın açıklamasında boy göstermesi, kent gündeminde "ithal aday" tartışmalarını beraberinde getirmişti.
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