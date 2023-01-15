MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam Kampı'nın ikinci gününde basın mensuplarıyla sohbet etti. Başörtüsü düzenlemesini de kapsayan kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Mecliste 400 üzeri oy çıkarsa sağlıklı olur. Olmazsa referanduma gidilir" dedi.

'ŞEHİRLERİ GEZECEĞİZ'

SEÇİM çalışmaları kapsamında AK Parti ile ortak miting ve seçim beyannamesi düşünülüp düşünülmediği sorusunu yanıtlayan Bahçeli, "Altılı ganyanla bizi karıştırıyorsunuz herhalde" ifadesi kullandı. Seçim takviminin Cumhur İttifakı içerisinde görüşülerek netleşeceğini kaydeden Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in rahatsızlığını ise basından öğrendiğini belirtti.

"İttifak daha da genişleyebilir mi?" sorusuna ise MHP lideri Bahçeli, "İttifaklar kurulmuş. Hepsi 85 milyonu kucaklamaya çalışıyor. Genişleyebildikleri kadar genişlesinler. 85 milyon az değil" yanıtını verdi. Bahçeli ayrıca seçim takvimi netleştikten sonra şehir şehir gezeceklerini vurguladı. Bahçeli, İsveç'teki skandal provokasyon ve gündemdeki diğer konulara ilişkin detaylı değerlendirmeyi kamp sonrası basın toplantısı ile duyuracaklarını kaydetti. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekillerinin yer aldığı Kızılcahamam Kampı'nda seçim stratejileri değerlendirildi.

ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER ANITI'NA ZİYARET

MHP Kızılcahamam Kampı'nın ikinci gününde parti lideri Devlet Bahçeli ve partililer, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Anıta karanfil bırakarak dua eden Bahçeli, ardından Gökbörü Otağı'nda partililerle kısa bir süre sohbet etti.