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Haberler Politika İmamoğlu’ndan seçim öncesi Anadolu turu

İmamoğlu’ndan seçim öncesi Anadolu turu

21.1.2023

İmamoğlu’ndan seçim öncesi Anadolu turu
SEÇİMLER için resmi olarak belli olmasa da 14 Mayıs tarihinin hemen hemen netleşmesinin ardından, adayı belli olmayan Altılı Masa'da konuşulan isimlerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan sürpriz bir tur haberi geldi. Geçtiğimiz günlerde Umre ziyaretinden dönen Ekrem İmamoğlu, kardeş belediyelerle birlikte hayata geçirilen projelerin açılışlarına katılmak üzere Anadolu'yu gezmeye başladı. Kastamonu'dan başlayan tur kapsamında İmamoğlu'nun 15'ten fazla şehre gideceği öğrenildi. İmamoğlu'nun Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun, Hakkari gibi farklı coğrafi bölgelerdeki şehirlere gideceği kaydedildi.
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