MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan seçim tarihiyle ilgili açıklamalar yaptı. "Türkiye'miz hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girmiştir" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tavzih ve takdirine binaen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur. 14 Mayıs 2023'ü temel aldığımızda seçimlere 114 gün kalmıştır. Demokrasi tarihimizin kaderini etkileyecek, ülkemizin önümüzdeki yıllara havi yol haritasını çizecek, Cumhuriyet'in yeni yüzyılını tahkim edecek en kritik seçimlerde büyük Türk milleti iradesini gösterecektir" dedi.

PARTİ olarak "Adım Adım 2023; 14 Mayıs'a Doğru" temasıyla açık hava toplantılarını yurdun her köşesinde icra edeceklerini de aktaran Devlet Bahçeli, "Bu vatan benim, bu bayrak benim, bu millet benim diyen alnı ak, kalbi pak, vicdanı temiz her vatandaşımızdan, ülkemin her yöresinde varlık mücadelesi veren insanlarımızdan Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne omuz vermek adına 100 oyu sandığa taşımalarını rica ediyorum" diye konuştu.

