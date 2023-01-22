Karanlık Rubin ve Babacan iş başında

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Türkiye'nin savunma sanayinde teknolojik istiklaline yönelik hamleler yapan, dünya savaş denklemlerini değiştiren SİHA-KIZILELMA'ları üreten kahraman Selçuk Bayraktar'a DİL UZATMASI büyük rahatsızlık yaratırken, şiddetle de eleştiriliyor.

NE TESADÜF, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Baykar İHA/SİHA'ları hedef alan açıklamalarından hemen sonra Türkiye düşmanlığı ile bilinen KARANLIK ADAM-Gölge CIA Michael Rubin'in de MİLLİ VE YERLİ SİHA'lara saldırdı.

PEŞ PEŞE SALDIRDILAR

Konuyu değerlendiren Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, "Komplo teorilerine hoş bakmam ama son iki günde;

Tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin'in Baykar'a yaptırım çağrısı, Babacan'ın iftiraları...

Peş peşe gelen bu saldırıların arasında korelasyon mu var, yoksa nedensellik mi? açıklamasında bulundu.

KARANLIK ADAM RUBIN

Türkıye düşmanlığında her taşın altından karanlık adamgölge CIA ajanı Rubin çıkıyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bağımsız Türkiye'ye düşmanlığıyla bilinen, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin yerli ve milli imkanlarla üretilen SİHA-KIZILELMA'lara karşı saldırıya geçti. Her fısatta Türkiye'ye düşmanlık yapan ve büyük bir FETÖ destekçisi olduğu bilinen GÖLGE CIA ajanı-Karanlık adam Rubin, Türkiye'de üretilen SİHA'ların Afrika'dan Kafkasya'ya ve Libya'ya kadar sınır ötesi birçok noktada varlık göstermesi nedeniyle morali bozularak ABD Başkanı Biden ve ABD Kongresi'ne seslendi.

KIZILELMA TİTRETİYOR

Bilindiği gibi Kahraman Türk Ordusu, DOSTLARI İÇİN MÜŞFİK, DÜŞMANLARI İÇİNmKAHREDİCİDİR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küresel güçlerin yeni dünya düzeninde kan emici planlarını çok iyi okuyarak SİHA'larla Libya'yı emperyalistlerin elinden kurtardı. Kardeşimiz Azerbaycan ile Türkiye, 30 yıldır ERMENİ İŞGALİNDE olan kadim Türk topraklarını özgürlüğe kavuşturdu.

İşgalden kurtarılan Karabağ üzerinden geçen ZENGEZUR KORİDORU da açılıyor. Türk SİHA'larının paramparça ettiği Ermeni çetelerinin elinden kurtarılan ZENGEZUR, Türkiye ile Asya Türk Devletleri arasındaki yüz yıllık engeli ortadan kaldırıyor.

Son olarak Polonya istedi.

15 ülke milli ve yerli SIHA'ları alıyor. Afrika'da Türk Siha'ları emperyalistlerin desteklediği bölücü terör örgütlerini nefesini kesiyor. Irak ve Suriye'de TÜRK SİHA'ları ve inşallah KIZILELMA'lar, Derin ABD'nin aparatı PKK-PYD-SDG'yi de topraklara gömecek. İşte bu gerçekler karşısında Derin Amerika ajanı Rubin ötüyor.

Belli ki İHA-SİHA ve son olarak KIZILELMA'lar Derin ABD'nin aklını başından almış!

Ne yazık ki karanlık adam Rubin ile PARALEL bir Türk muhalif siyasetçini sinirleri bozan çıkışlar yapmasına ne demeli?

SONUÇ

Aziz milletimizin duygu ve düşüncelerini çok rahatsız etmekte olan bir durum da şudur:

Kazara cumhurbaşkanlığını ALTILI MASA kazanırsa, o masanın içindeki BAŞKAN YARDIMCISI OLMAYI PLANLAYAN ALİ BABACAN da orada bulunacak.

Hep beraber düşünelim.

Yeni dünya düzeninde Bağımsız Türkiye'nin teknolojik başarılarına imza atan BAYRAKTAR'A dil uzatan bir siyasetçinin milli ve yerli savunma sanayiine kara gözlükle bakan bir siyasetçinin etkili konumda bulunması ne manaya gelir?

BAŞKA SORUMUZ YOK...