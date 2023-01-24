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Haberler Politika İzmir’de çirkin eyleme büyük protesto

İzmir’de çirkin eyleme büyük protesto

24.1.2023

İzmir’de çirkin eyleme büyük protesto

VATAN Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve beraberindeki partililer, İzmir'in Buca ilçesindeki NATO Müttefik Kara Komutanlığı Karargahı önünde, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti. Karargah önünde toplanan grup, "Kur'an yakanların örgütü NATO'dan çıkalım" pankartı ve dövizleri açıp slogan atarak Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi. Bursalı, konuşmasında Türkiye'nin NATO'dan çıkması gerektiğini savundu. İsveç'te, polislerin koruması altındaki büyükelçiliğin önünde bir kışkırtıcının Kur'an yakma girişimini izlediklerini belirten Bursalı, şöyle konuştu: "Bu eylem İsveç'in ötesinde Atlantikçilerin, NATO'nun, medeniyet düşmanlarının kimliğini bir kez daha göstermiştir. Kur'an yakma girişimi de başka bir açıdan NATO'nun kimliğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. NATO, Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkanların insanlığa saldırı örgütüdür. Türkiye'ye karşı saldırı örgütüdür. İslam'a ve mazlum milletlere karşı saldırı örgütüdür. NATO'da kalmakta ısrar eden hayalperestlere sesleniyoruz. Siz hala güçlü NATO güçlü Türkiye'dir diyerek, o Kur'an yakanların cehenneminin Türkiye'yi sarmasına yol veriyorsunuz."

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