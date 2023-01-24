İzmir’de çirkin eyleme büyük protesto

VATAN Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve beraberindeki partililer, İzmir'in Buca ilçesindeki NATO Müttefik Kara Komutanlığı Karargahı önünde, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti. Karargah önünde toplanan grup, "Kur'an yakanların örgütü NATO'dan çıkalım" pankartı ve dövizleri açıp slogan atarak Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi. Bursalı, konuşmasında Türkiye'nin NATO'dan çıkması gerektiğini savundu. İsveç'te, polislerin koruması altındaki büyükelçiliğin önünde bir kışkırtıcının Kur'an yakma girişimini izlediklerini belirten Bursalı, şöyle konuştu: "Bu eylem İsveç'in ötesinde Atlantikçilerin, NATO'nun, medeniyet düşmanlarının kimliğini bir kez daha göstermiştir. Kur'an yakma girişimi de başka bir açıdan NATO'nun kimliğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. NATO, Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkanların insanlığa saldırı örgütüdür. Türkiye'ye karşı saldırı örgütüdür. İslam'a ve mazlum milletlere karşı saldırı örgütüdür. NATO'da kalmakta ısrar eden hayalperestlere sesleniyoruz. Siz hala güçlü NATO güçlü Türkiye'dir diyerek, o Kur'an yakanların cehenneminin Türkiye'yi sarmasına yol veriyorsunuz."