BBP Genel Başkanı Destici: Cumhurbaşkanı adayımız da Recep Tayyip Erdoğan’dır.

BBP'nin 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Erdoğan mesajında, BBP'nin 30. kuruluş yıl dönümünün Türkiye, Türk milleti ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Mesajında "Büyük Birlik Partisi'ne gönül vermiş tüm kardeşlerime en kalbi selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı, dava ve aksiyon adamı, milli iradenin yiğit savunucusu merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi bu vesileyle bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Vatanımızın bekasına, milletimizin istiklal ve istikbaline yönelik saldırılarda daima güçlü bir duruş sergileyen Büyük Birlik Partisi'ne teşekkür ediyorum. 85 milyon vatandaşımızın tamamının hayallerini ve hedeflerini temsil eden Türkiye Yüzyılı vizyonumuza Büyük Birlik Parti'li kardeşlerimizin samimiyetle sahip çıkmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın girizgahı olarak gördüğümüz 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde aramızdaki dayanışmanın artarak devam edeceğine inanıyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin diyor, partinizin 30'uncu kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla tekrar tebrik ediyorum. Büyük Birlik Partisi çatısı altında 'önce millet, önce memleket' şiarıyla canla-başla çalışan tüm kardeşlerime selam ve saygılarımı iletiyorum. Kalın sağlıcakla."

"BİZ, TÜRK MİLLETİNİN ONURUNU, VİCDANINI VE GELECEĞİNİ TEMSİL EDİYORUZ"

Destici, programda yaptığı konuşmada, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevgiyle, saygıyla, özlemle ve şükranla yad ettiğini söyledi.

Siyaset sahnesine milli mutabakat çağrısıyla çıktıklarını belirten Destici, bu çağrıyla o günden bugüne geçen 30 yılda, her kelimesiyle canlı, her kelimesiyle geçmişe, bugüne ve geleceğe ışık tutan hedefler gördüklerini ifade etti.

Bundan 30 yıl önce Büyük Birlik Partisi olarak ismi tescil edilen, hilal ve gül amblemi ile siyaset tarihindeki seçkin yerini alan partinin Cumhuriyet tarihinin en uzun ömürlü ve en köklü siyasi partilerinden biri olduğunu aktaran Destici, "Büyük Birlik Partisi konjonktürel gerekçelerle ortaya çıkan, kendisine biçilen görevi yerine getiren, nihayetinde, fonksiyonunu tamamladığında misyonuna son verilip siyasetin mezarlığına defnedilen partilerden olmadı ve olmayacak." diye konuştu.

Destici, 30 yıllık ömründe gücünü konjonktürden değil, milletinden ve ülke gerçeklerinden alan bir hareket olduklarını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir dünya devleti haline gelene kadar BBP kadrolarına olan ihtiyacın süreceğine işaret eden Destici, "Zaten Türkiye'nin yeni medeniyet hamlesi de milletiyle barışık, milli kimlik değerlerini koruyarak yaşamanın kurallarını koyan ve bilen Büyük Birlik Partisi kadroları tarafından gerçekleştirilebilir. Çünkü biz, Türk milletinin onurunu, vicdanını ve geleceğini temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"PKK DA FETÖ DE DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİ DE TÜM GÜÇLERİYLE CUMHUR İTTİFAKI'NIN KARŞISINDA"

Destici, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına adım atarken belki de geride kalan 100 yılın en kritik seçimine girileceğini söyledi.

Türkiye'ye, siyasi, ekonomik ve askeri yaptırımlarla diz çöktürmeye çalışan, bu amaçla doğuda Ermenistan, batıda Yunanistan, güneyde terör örgütlerini Türkiye'ye karşı kışkırtan ABD'nin seçimin tarafı ve Cumhur İttifakı'nın karşısında olduğunu belirten Destici, şöyle devam etti:

"PKK'ya, FETÖ'ye ev sahipliği yapan, Kur'an-ı Kerim'in sokaklarda yırtılıp yakılmasına sahne kuran, İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden provokatörleri korumaya alıp, Avrupa'da yaşayan milyonlarca Müslüman ve Türk'ün hedef gösterilmesine zemin hazırlayan AB'nin de lokomotif ülkelerinin de yine Cumhur İttifakı'nın karşısında olduğunu görüyoruz. PKK da FETÖ de diğer terör örgütleri de tüm güçleriyle Cumhur İttifakı'nın karşısında. Herkes safını açıkça belirlemiş durumda. Onlar nerede dururlarsa dursunlar biz milletimizle beraberiz ve yüce Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle yine kazanacağız. Bizim Büyük Birlik Partisi ve Alperenler olarak safımız da duruşumuz da çok net. Cumhur İttifakı ile ilgili görüşlerimiz de çok net. Safımız Cumhur İttifakı, cumhurbaşkanı adayımız da Recep Tayyip Erdoğan'dır.



İçinde hiçbir istifham, hiçbir tereddüt, hiçbir istismar, hiçbir gizlilik taşımayacak kadar net. Bizim tarafımız da safımız da belli. Ülke menfaatleri ve maslahatlarının adresi olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Cumhur İttifakı'nın başarısı için üzerimize ne düşüyorsa bütün gücümüzle yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Destici, BBP'li şehit ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına vefa ödülü takdim etti. BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç da Destici'ye "21. Asrın Siyasetçi Ödülü"nü sundu.

DESTİCİ, YAZICIOĞLU'NUN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

BBP Genel Başkanı Destici ve beraberindekiler, partinin 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taceddin Dergahı'na giderek, partinin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini de ziyaret etti.

Yazıcığolu'nun kabri başında Kuran-ı Kerim okunmasının ardından Destici, partisinin 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kabre 30 gül bıraktı.

Merhum Yazıcıoğlu'nun gülü çok sevdiğini aktaran Destici, partinin amblemindeki gülün Yazıcıoğlu'nun büyük arzusuyla oluştuğunu söyledi.

Destici, "Ara ara bazen gece, bazen yatsı namazı, bazen sabah namazı için ziyaret ettiği bir dergahtı. Allah da onun buraya defnini kendisine nasip eyledi. Bir kere daha rahmetle yad ediyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.