Altılı Masa’nın yıkım politikaları açıklandı

Seçime 3 aya yakın bir süre kala hala aday çıkaramayan Altılı Masa'nın liderleri, dün Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı düzenledi. Metin, "hükümet programı" olma özelliği taşıyor. 9 başlıkta toplanan metinde 80'e yakın madde yer alıyor. Ortak mutabakat metninde açıklanan bazı maddeler, "HDP'nin talepleri kabul edildi" şeklinde yorumlandı. Metinde kayyum atanmasının önüne geçilmesi ve yerel yönetimlere bakanlıkların taşra kuruluşunun yönetimlerinin devredilmesi vaatleri dikkati çekti.

9 ANA BAŞLIĞI VAR

Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metni 9 ana başlıktan oluşuyor. O başlıklar, Hukuk, Adalet ve Yargı, Kamu Yönetimi, Yolsuzlukla Mücadele Şeffaflık ve Denetim Ekonomi Finans ve İstihdam, Bilim Ar-Ge Yenilikçilik Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm, Sektörel Politikalar, Eğitim ve Öğretim, Sosyal Politikalar ile Dış Politika Savunma Güvenlik ve Göç Politikaları olarak sıralanıyor.

ADAY 13 ŞUBAT'TA

Altılı masanın adayı ise 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantının ardından duyurulacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, mutabakat metninin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanının 7 yıl için sadece 1 dönem seçilmesi kuralını getireceklerini kaydeden Öztrak, "Yargı reformuyla bağımsız ve tarafsız yargı için Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu kaldıracağız. Yerine iki yeni kurul oluşturacağız. Adalet Bakanı ve Müsteşarı kurulda yer almayacak. Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları, ofisleri lağvedeceğiz" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL'U DA İPTAL EDECEKLER

DEMOKRAT Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav sistemini getireceklerini aktarırken, zorunlu öğrenimi de 1+5+4+3 şeklinde uygulayacaklarını açıkladı. Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı Feridun Bilgin de tarımsal desteklerin uygulanmadığını iddia etti ve Kanal İstanbul projesini göreve başladıkları gün iptal edeceklerini söyledi.

İŞTE DİKKAT ÇEKEN MADDELER

Yerel yönetimler idari ve mali açıdan yeniden yapılandırılacak. Bazı bakanlıkların taşra kuruluşları yerel yönetimlere devredilecek. Parti kapatma meclis iznine tabi olacak. Yerel Yönetimlerde kayyum uygulamasına son verilecek