Ali Babacan’ın ‘Emret Batı’ ruhu

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ALTILI MASA'nın yavrularından Ali Babacan, ortak mutabakat metni için "Avrupa'dan da bakacaklar ve hayranlıkla diyecekler ki 'Aferin Türkiye'ye" ifadelerini kullandığını duyunca, çok sinirlendim. Tüylerim diken diken oldu. Türkiye'nin bir siyasi partisinin lideri böyle acınacak bir sözü nasıl söyler? Nasıl olur da böyle bir kompleks içinde olabilir? Evet bu durum, Batı hayranlığında sosyolojik bir vak'a olarak incelenmesi elzem bir kişilik tipolojisi oluşturmaktadır.

BAĞIMSIZ TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ

20 Mayıs 1919 tarihinde Türkiye'de kurulan İngiliz Muhipler Cemiyeti vardı.

Bu cemiyetin üyeleri İngiliz mandasını savunan Türk Milli Mücadelesi'ne düşman olan isimlerin bir araya geldiği yerdi. Babacan, Batı hayranlığıyla sanki bu cemiyete üye olduğunu gösterdi.

İzmir'in işgalinden sonra ümitsizliğe kapılıp, kurtuluş yolunun İngiliz himayesi olduğunu düşünen birtakım aydınlar ortaya çıkmıştı. Onlara göre, artık Osmanlı Devleti'nin kendi başına yaşaması mümkün değildi. Dolayısıyla büyük bir Avrupa devletinin koruması altına girmekten başka çare yoktu. Bu noktada, İngilizlerin dostluğu sağlanırsa, Osmanlı Devleti kurtulabilirdi.

Sonuç olarak himayesi altına girilecek devlet kesinlikle İngiltere olmalıydı. Aziz Türk Milleti ve Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele ile Anadolu'yu işgalden kurtardıktan sonra İngiliz Muhipler Cemiyeti tarihin çöplüğüne atılmıştı.

Aradan yıllar geçtikten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde BAĞIMSIZ TÜRKİYE yürüyüşü sürerken, bir siyasi partinin Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Avrupa Türkiye'ye aferin diyecek" sözleri, akıl alacak bir durum değildir. Milli şair rahmetli Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımız'da ne kadar güzel ve anlamlı ifade ediyor:

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış?

Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim.

Bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, "Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

DÜŞMANLIĞIN SEBEBİ VAR

İstiklal Marşımız'ın bu ifadelerini Babacan'a hatırlatırız. Çok değer verdiğiniz Avrupa mı Türkiye'ye aferin diyecek. Batıyı çok sevdiğinizi biliyoruz, onlardan aferin almaktan memnun olabilirsiniz.

Ama 85 milyonluk Aziz Türk Milleti bunu asla kabul etmez. Aziz Türk Milleti yüzyıllar boyunca Avrupa'nın emperyalist devletlerinin Müslüman dünyasının kanını nasıl emdiğini iyi biliyor. 100 yıl önce petrolden mahkum bırakılmış Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulmuş ve Doğu Akdeniz'de bulmaya çok yakın jeo-ekonomik hamlelerinin lideri Başkan Erdoğan'a düşmanlığınızın muhakkak bir sebebi olmalı. 11 defa toplandınız. Her toplantı sonrasında "AMERİKA'YA SELAM, AVRUPA'YA SELAM. NATO'YA BAĞLIYIZ" diye açıklama yapmaktan gocunmadınız. Ama son çıkışlarınız skandaldan da öte... Avrupa'dan aferin almak için mi MİLLİ SİHA'ya ve diğer milli atılımlara dokunacaksınız?

Bu sözleriniz de mi Avrupa'nın emri?

Yazıklar olsun. Başkan Erdoğan, Aziz Türk Milleti'nin hislerine tercüman olarak size damardan cevap verdi:

Batı'ya selam veriyorlar. Bir tek ihtiyaç duymadıklarından kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler.

SONUÇ: Kılıçdaroğlu ile sizi yan yana getiren irade herhalde böyle konuşmanızı istedi. Londra'dan esen rüzgarlar sizi etkilemiş görünüyor. Ne zaman Londra denilse, inanın hemen sizi ve size parti kurduranı hatırlıyorum. Ali Bey, burası Türkiye Cumhuriyeti. ÇOK BEĞENDİĞİNİZ AVRUPA BUGÜN PARAMPARÇA. RUHU YOK. NEFESİ TÜKENİYOR. Size AFERİN dese ne olur?