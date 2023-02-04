6’lı Masa’nın HDP sevdası Atatürk’ün önüne geçti

Katıldığı bir programda 6'lı Masa'nın mutabakat metnini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Önemli demeçler verdi. İki hususa dikkati çeken Dağ, "Birincisi yıllık 1 milyon istihdam. Biz 2 yılda 5 milyon istihdam oluşturduk. Biz o kadar badire atlatmamıza rağmen, büyümenin şu an ortalaması yüzde 5,5. Burada da ileriye gidiş yok, geri dönüş var" diye konuştu

"SONUNDA İTİRAF ETTİLER"

Verilen mesajın kime gittiğini anlatan Dağ, "Mutabakatın hiçbir yerinde Atatürk geçmiyor. PKK, FETÖ ve Avrupa'ya mesaj verdiler, en sonunda itiraf ettiler, 'Batı, buna aferin der' diye. Seçim vaatlerini gördük, bir yandan da teşekkür etmek lazım, bizim ne kadar iyi işler yaptığımızı kanıtladılar. 3 buçuk ay var ve vaatlerini gördük. 11-12 ayda bunlar çıktı, yeni bir şey ortaya çıkarabileceklerini düşünmüyoruz. Popülizm noktasında bir şeyler olabilir, onunla ilgili de pek bir teveccüh alacaklarını sanmıyorum. Vatandaşa dokunmayan bir çalışma olarak görebiliriz" dedi.

Yeni Asır'a da açıklamalar yapan Hamza Dağ, "Kendileri dahi 'Batı bakacak, aferin Türkiye'ye diyecek' şeklinde açıklama yaparak bu metnin 'Batı'yı memnun etmeye dayalı bir refleks ile kaleme alındığını' itiraf etmiş oldular" ifadelerini kullandı.

"BATI'NIN APARATI OLDULAR"

Dağ, "Masanın etrafındakiler, Batı'nın da bir aparat gibi kullandığı PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinden de 'aferin' almak istiyor. Metin, temel olarak kayyum karşıtlığıyla yerel yönetimlerin elini güçlendirip hareket alanlarını genişletmek suretiyle HDP ve PKK'yı, KHK'lar üzerinden FETÖ'cüleri umutlandıran bir mahiyet taşıyor. 6'lı Masa'nın mensupları, ortakları olan HDP'yi cesaretlendiriyor, onları incitmemek için elinden geleni yapıyor. Bu bir tesadüf değildir. 28 Şubat ittifakı, bunu bilinçli bir şekilde yapıyor, her seferinde HDP'yi küstürmemek için çırpınıyor" diye konuştu.

"BURADA İTTİFAK DEĞİL BİR İHTİLAF VAR"

6'LI Masa içinde bir güç savaşı olduğunu söyleyen Dağ, "Güç birliği yok. Burada ittifak değil bir ihtilaf var. Buradan bir şey çıkmaz. Hala adayları yok. Bir senedir toplantı yapan 6'lı Masa, aday açıklama tarihinde bile bir anlaşma yapamıyor" dedi.

Böyle bir yapının ülkeyi değil dernek bile yönetemeyeceğini dile getiren Dağ, "Kendi içlerinde çelişkililer. Tezkere meselesi, hem Suriye'nin kuzeyine Irak'a, Libya'ya görüşüldüğünde, İYİ Parti 'evet' dedi, CHP ve HDP 'hayır' dedi. İYİ Parti, CHP İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyor, Saadet desteklemiyor. LGBT konusu var, bizim tavrımız net. Ermeni Soykırımı meselesi... Ortak bir duruş yok. Ülkeyi yönetirken bunlarda anlaşamazsanız bu direkt vatandaşa temas eder. Özelleştirme konusu var bir de, birileri özelleştirme diyor, birileri hemen kamulaştırma diyor. Vatandaşın takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.