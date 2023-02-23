Eski Bakan Yaşar Okuyan, artık CHP’de değil

Sık sık parti değiştirmesiyle dikkat çeken ve bir süredir İzmir'de yaşayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan'ın, 2019'da katıldığı CHP'den ihraç edildiği açıklandı. Okuyan son olarak, Meral Akşener'e yönelik sözleri ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesiyle dikkat çekmişti.

AKŞENER'İ TEHDİT ETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Akşener'i tehdit eden Okuyan, "Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim? Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım" ifadelerini kullanmıştı.

'PARTİMİZLE İLİŞİĞİ KESİLMİSTİR'

OKUYAN, Akşener'e yönelik ifadeleri sonrası sürpriz bir şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yaşar Okuyan'la görüşmesine sert tepki gösterdi. İyi Partili Özkan, "Bu yalancının Genel Başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü kabul etmiyorum" dedi. Daha sonra ise CHP'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili sözleri tepki çeken Okuyan'ın CHP'den ihraç edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan'ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.