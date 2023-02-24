"Siz kovamazsınız ben istifa ettim"

KEMAL Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından İyi Parti'den gelen tepkiler üzerine CHP'den hakkında 'ilişkisi kesilmiştir' açıklaması yapılan Yaşar Okuyan, açıklamanın hukuksuz olduğunu, kendisinin istifa ettiğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

ESKİ Bakan Yaşar Okuyan, katıldığı bir canlı yayında Akşener'i hedef alarak, "Eğer Meral Akşener masayı dağıtırsa elimde belgeler var onu sokağa çıkarmam. Kemal Kılıçdaroğlu'na Akşener ile ilgili bir dosya verdim" demişti. Bu ifadeleri Kemal Kılıçdaroğlu reddetse de iki parti arasında gerilim başladı. İyi Parti'den büyük tepki alan olay tam soğumuşken Okuyan, önceki gün de Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden bir fotoğraf paylaştı.

'SIRADAN BİR ÜYE DEĞİLİM'

KILIÇDAROĞLU ile her hafta görüştüğünü ve bunu sosyal medyada duyurduğunu belirten Okuyan, bundan İyi Partililerin rahatsız olduğunu söyledi. Okuyan şunları söyledi: "Koskoca bir CHP'nin genel merkezi adına bir tweet atmışlar. 'Yaşar Okuyan'ın partimizle ilişkisi kesilmiştir' diye. Yani bu enteresan bir şey. Bir parti üyesinin ilişkisi kesildi diye bir partinin genel merkezi açıklama yapma hakkına sahip değildir. Neden partinin tüzüğü vardır. Bir üyeyle ilgili önce Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ederseniz. Kaldı ki ben sıradan bir üye de değilim. Bakanlık yapmış bir insanım, o yüksek disiplin kurulu sizin ifadenizi alır. Mesela Bolu Belediye Başkanı'nı disiplin kuruluna verdiler. Savunmasını verdi değil mi? Bir senedir atamadılar mesela. Şimdi bunların hiçbirisi yok, ilişkisi kesilmiştir deniyor. Yani biz ihraç ettik anlamında seni. Hukuken parti tüzüğüne de aykırı bir şey. Ben de bunun üzerine istifamı verdim. Ancak bugün ortalık karışınca CHP Genel Merkezi adına öyle iki satır bir şey yayın yapmışlar. Şimdi tabii ben polemiği sürdürmek istemiyorum. İstifamı hastane odasından yazdım. Altılı Masa görüşmelerine ve partiye zarar vermemek amacıyla partiden istifa ediyorum dedim."