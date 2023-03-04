İmamoğlu ve Yavaş’tan Akşener’e ret

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylık çağrısında bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, dün gece Ankara'da görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yer aldı. Görüşmenin ardından İmamoğlu ve Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile Akşener'in adaylık çağrısını reddetti.

İMAMOĞLU "İttifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur." ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş ise "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir" dedi.

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