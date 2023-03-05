Aslı Baykal: Ortak aday bile çıkaramadan dağılıp gittiler

CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Millet İttifakı'ndaki kriz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aslı Baykal, Altılı Masa'nın dağılmasına ilişkin, "Gayrı milli ittifak yumurta kapıya gelene dek milleti oyalayıp ortak Cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramadan dağıldı gitti" ifadelerini kullandı.

KURNAZLIK SİYASETİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sık sık eleştiren Aslı Baykal, Altılı Masa'nın geldiği noktayı, çarpıcı sözlerle özetledi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Baykal, "Bu ileriyi görememe ve ilkesizliği biz biliyorduk, Türkiye'nin de vakitlice görmesi hayırlı oldu belki de. İktidara alternatif bir program oluşturamayan, iktidar yıprandığı için kendiliğinden iktidar olacaklarını düşünen tek ortak söylemi Erdoğan gitsin olan gayrı milli ittifak yumurta kapıya gelene dek milleti oyalayıp ortak Cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramadan dağıldı gitti. CHP'nin 13 yılını harcayan kurnazlık siyaseti ustaları Türkiye'nin de aylarını yıllarını heba ediyorlar" ifadelerini kullandı.