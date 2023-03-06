İstifa furyası

Meral Akşener'in 6'lı masayı terk etmesinin ardından Ankara'daki siyasi hareketlilik sürüyor. Akşener sonrası beşli olarak toplanmaya devam edeceklerini açıklayan muhalefet cephesinde, yeni bir kriz dalga dalga yayılıyor. İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş'ın partiden istifa ettiğini duyurması krizi daha da derinleştirdi.



KARARINDAN VAZGEÇİRİLDİ

Twitter hesabından açıklama yapan Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı. İstifasıyla Ankara kulislerini hareketlendiren Altıntaş, gece yarısı ise kararından vazgeçtiğini açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştüğünü belirten Altıntaş, yaptığı açıklamada, "Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum" dedi.



İYİ Parti'nin Ankara Keçiören ilçe örgütüne kayıtlıyken istifa eden kişi sayısı ise bini aştı. Böylelikle partinin güçlü olduğu ilçelerden birinde teşkilata üye kişi sayısı partinin kuruluş günlerine geriledi. İYİ Parti'den istifa eden ilk üst düzey isim Genel İdare Kurulu'nun (GİK) eski üyesi Bülent Gürsoy'du. Gürsel, istifasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini söylemişti. Bu gelişmeler sonrası CHP yönetimi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak masadan kalkan Akşener'i cezalandırmak için harekete geçti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde grup kurulması için İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyeler istifa ettirildi. Bu durum, Mansur Yavaş cephesinde de rahatsızlığa yol açtı.



GERGİNLİK MECLİSE YANSIDI

Tüm bu gelişmelerin ardından muhalefette meydana gelen çatlak ve gerilim, belediye meclislerine de yansımaya başladı. Rahatsızlığın ileri boyuta ulaştığı yer ise Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) oldu. CHP Genel Merkezi'nin açıklamaları, Yavaş cephesinde hoş karşılanmadı. Edinilen bilgilere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde grup kurabilmeleri için yerel seçimlerden sonra İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyelerden 11 isim, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a haber verilmeksizin istifa ettirildi. Bir Ankara Büyükşehir Belediye yetkilisinin de, "Başkanımızın bilgisi dışında meclis üyesinin istifa ettirilmesi Sayın Mansur Yavaş'ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamledir. Bilgimiz dışında yapılan bu hamleler ve açıklamalar artık Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine zarar verecek boyuta ulaştı. Buradaki amacın bir araya gelinmesi ve ülkemiz için olumlu bir girişimde bulunulması iken takınılan bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz" dediği öğrenildi.



İP İZMİR'DE İLK İSTİFA GELDİ

İYİ Parti İzmir cephesinde de önemli bir gelişme yaşandı. İYİ Parti'de 22 Ocak'ta yapılan ve Sinan Bezircilioğlu'nun il başkanı seçildiği kongrede il yönetimine giren Oktay Kırmızı istifa kararı aldı. İl Yöneticisi ve Yerel Yönetimler Komisyon Başkan Yardımcısı Oktay Kırmızı partisinden e-devlet üzerinden istifa etti. Kırmızı, "Masayı bozan tarafta olmak istemedim. 70 gün kala ne oldu da böyle bir karar alındı. Ben hep birleşmeden yana oldum. Bu nedenle de masayı bozan tarafta olmak istemiyorum" derken CHP'ye katılacağını da duyurdu. Kırmızı, CHP'ye katılma kararını ise "Kemal Bey'e geçmişten beri bir sempatim vardı. Bu süreçte de dik durduğunu düşünüyorum, o yüzden CHP'ye geçmeyi istiyorum" mesajıyla açıkladı.







5'Lİ MASA BUGÜN ADAYINI AÇIKLIYOR

Meral Akşener'siz masada kalan 5 lider, yola devam kararı aldı. Kılıçdaroğlu önderliğindeki parti liderleri, bugün yine Akşener'siz toplanarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile geçiş süreci yol haritasını açıklayacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 17.00'de başlayacak toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak. Kılıçdaroğlu'nun, TİP ve Sol Parti ziyaretlerinin ardından "Sofranın büyütülerek yola devam edileceği" açıklamasıyla gündeme gelen masanın genişletilmesine yönelik çalışmaların da değerlendirildiğinden söz ediliyor.