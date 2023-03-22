‘Akşener masadan kalktığında 30 bin parti üyesi istifa etti’

Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in altılı masadan kalktığı krizi 'türbülans' olarak değerlendirdi. Bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Usta, 6'lı masadaki krizin İYİ Parti'ye oy kaybettirip kaybettirmediğine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: "İYİ Parti burada oy kaybetmiş midir, ilk etapta olabilir... Üye istifaları olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 25-30 bin civarında istifa olduğu ifade edilmişti. Önemli bir kısmı geri döndü, şimdi rakam söyleyemem. Mesela Samsun özelinde yüzde 80-90 oranında döndü."

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