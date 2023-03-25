Bahçeli: Bu başarıyı fark etmemek mümkün değil

Törende konuşan Bahçeli "46. gününde dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen bir başarıyı fark etmemek mümkün değildir. 46 gün içerisinde çadırlar kuruldu, konteynerler geldi, aş evleri açıldı, sosyal faaliyetler hep beraber oldu ama bunun yanında bir yıl içerisinde yapılması düşünülen kalıcı konutların da 7 binin üzerinde temeli atıldı" dedi. "Artık gerçekleri görme zamanıdır" diyen Bahçeli, "Artık her türlü sağduyunun ötesinde milleti, bütünüyle sevmek zamanıdır. Her zaman kardeşliğimizi yaşatmak, birlikte ve bir arada olmak zamanıdır" ifadelerini kullandı.

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