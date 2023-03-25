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Haberler Politika CHP’li vekilden PKK’ya yerel özerklik verme iması

CHP’li vekilden PKK’ya yerel özerklik verme iması

25.3.2023

CHP’li vekilden PKK’ya yerel özerklik verme iması
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklamasının ardından HDP'ye yaptığı ziyarette verdiği mesajlar Kandil'i sevindirirken özellikle CHP Milletvekili Yunus Emre'den flaş bir çıkış daha geldi. Emre CHP kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması halinde terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini ima etti. Emre, "İktidara gelirsek göreceksiniz, yerel özerklik önündeki engelleri kaldıracağız" dedi. Kılıçdaroğlu da geçmiş dönemde "Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorsanız bana oy vereceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.
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