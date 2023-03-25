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Haberler Politika Kılıçdaroğlu’ndan bakanlık talimatı

Kılıçdaroğlu’ndan bakanlık talimatı

25.3.2023

Kılıçdaroğlu’ndan bakanlık talimatı
Seçime az bir süre kala CHP'de görev dağılımları belli olmaya başladı. Milletvekilliği aday adaylığı için başvuru süresi doldu. Ancak bazı MYK üyeleri, bakanlık görevi alacakları için adaylık başvurusu yapmadı. Tek yetkili olan Kemal Kılıçdaroğlu, seçtiği MYK üyelerine bakanlık vereceğini söylediği ve çalışmalara şimdiden başlamaları talimatı verdiği ortaya çıktı.

Gönlünde İçişleri Bakanlığı olduğunu belirten CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ardından önceki gün de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gazetecilerden helallik isteyip bu dönemde vekillik yapmayacağını açıkladı. Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Ahmet Akın ve Bülent Kuşoğlu da başvuru yapmayarak bakanlık görevi beklemeye başladı.
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