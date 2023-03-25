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Haberler Politika TBMM’nin 20 yıllık berberi AK Parti’den aday oldu

TBMM’nin 20 yıllık berberi AK Parti’den aday oldu

25.3.2023

TBMM’nin 20 yıllık berberi AK Parti’den aday oldu
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 20 yıllık berberi Mümtaz Arslan, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Meclis'te çalıştığı sürede tıraş ettiği siyasi kişilerden bahseden Mümtaz Arslan, Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan gibi birçok siyasi kişileri tıraş ettiğini belirterek, "Kararımı verdim, büyüklerimizin olurlarını da aldım, halkımızdan istek var. Partimi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi şekilde temsil edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben yararlı olacağım" dedi.
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