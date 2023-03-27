TSK’ya bu yıl 30 bin 62 personel alınacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat'taki deprem felaketinin vurduğu Hatay'ı ziyaret etti. Akar, Reyhanlı ilçesindeki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'nda denetlemeye katıldı. Ardından sınır hattı ve ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. BAKAN Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldıktan sonra terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) milletinin huzur ve güvenliği için terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti.



PARLAK BİR GELECEK

Bakan Akar, savunma ve güvenlik konularındaki diğer değerlendirmelerinin yanı sıra personel temini konusunda da açıklamalarda bulundu. Savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine vurgu yapan Akar şunları kaydetti: "Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığı'nın, TSK'nın geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz."



'TÜM YARALAR SARILANA KADAR BURADA OLACAĞIZ'

Akar, depremin izlerinin silinmesi için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirterek, İhtiyaç olan her konuda destek sağlamak için mevcut imkan ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yaraları sarmak için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devletimiz ilgili bakanlıkları, kurum ve kuruluşları ile ayakta. Asil milletimizle birlikte tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Hiçbir vatandaşımız yalnız değil tüm yaralar sarılana kadar buradayız" dedi.

DİĞER