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Haberler Politika HDP/PKK ve CHP işbirliğine karşı çıkan Ağıralioğlu, İYİ partiden istifa etti

HDP/PKK ve CHP işbirliğine karşı çıkan Ağıralioğlu, İYİ partiden istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti. Ağıralioğlu, terör örgütünün siyasi kanadı HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğinin ardından zehir zemberek sözlerle kirli işbirliğine karşı çıkmıştı.

DHA

28.03.2023, 20:31

HDP/PKK ve CHP işbirliğine karşı çıkan Ağıralioğlu, İYİ partiden istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. Ağıralioğlu, HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına desteğinin ardından 7'li koalisyona dönüşen ittifak için çok sert sözler kullanmıştı.

"AKŞENER İLE GÖRÜŞME OLMAYACAK"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa kararı ile ilgili açıklama yaptı. Kürşad Zorlu, "İstifa müessessi tek taraflı bir karardır. Genel başkanımızla görüşmesi olmayacaktır" dedi.

6'lı koalisyon Cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıkladı. HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin ardından Yavuz Ağıralioğlu da geçtiğimiz haftalarda TBMM'de bir basın toplantısı düzenlemişti. Ağıralioğlu CHP-HDP ittifakını sert sözlerle eleştirmişti.

"Terörün olduğu yerde olmayız" vurgusu yapan Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin sert ifadeler kullanmıştı. 'Güçlendirilmiş Parlamenter sistem' diyerek yola çıkıldığını belirten Ağıralioğlu, "Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli sunulmuş oldu." demişti.

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