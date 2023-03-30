“Çocuk katillerinden bir şey ummayacağız”

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ağıralioğlu, siyasi mücadelesinin içinde partisinin ve partisinin aidiyet duyduğu pakt içindeki pozisyonunun partisine yük olmaya başladığını söyleyerek, "İstifam böyle bir duyguyu barındırıyor. Ben köprüyü geçmek için bir yanlışa dayı diyecek adam değilim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim" dedi.

"MÜCADELE edeceğiz ama devlet-millet düşmanlarına tebessüm etmeyeceğiz" diye konuşan Ağıralioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Siyasi rekabet edeceğiz ama çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız. Çocuklarımızın katillerini sevenlerden bir şey ummayacağız. Benim için zorunlu bir erdem alanı olan istifa mekanizmasını bu şekilde takdim etmek zorundayım. Partimdeki arkadaşlarım, beni artık kendilerine yük etmesinler isterim. Ben de onlara yük olmadığım için istifa ediyorum. Seçim sathında görülüyor ki siyasi değerlendirmelerim olacaktır. Her değerlendirmem parti içinde parti yetkililerine yük olacaktır. Ben bu alanı partim adına boşaltıyorum. Milletim adına taşıdığım hassasiyetlerle, hangi kırmızı çizgiler ihlal ediliyorsa onları söylemeye, mücadele etmeye devam edeceğim."

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