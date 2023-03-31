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Haberler Politika İyi Partili Bezircilioğlu’ndan Önder’e 'Atatürk' tepkisi

İyi Partili Bezircilioğlu’ndan Önder’e 'Atatürk' tepkisi

31.3.2023

Gazete

İyi Partili Bezircilioğlu’ndan Önder’e ’Atatürk’ tepkisi

GÜNDEME ilişkin değerlendirmelerde bulunup soruları yanıtlamak için basın mensuplarıyla bir araya gelen İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde yaptığı "Atatürk" yorumuna sert tepki göstererek, "Herkes Atatürk'ün adını ağzına alırken dikkat edecek, kimse kusura bakmasın" dedi.

Geçtiğimiz ay İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne konuşmacı olarak katılan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in, "Atatürk yurtta sulh cihanda sulh sözünü barış amacıyla söylemedi" yorumuna tepki gösteren İYİ Partili Bezircilioğlu, "Böyle bir açıklamayı kabul etmiyoruz. Adamların niyeti belli, seceresi belli. Atatürk sadece Türk Milleti için değil, dünya için çok büyük bir mucize" diye konuştu.

ERCAN AKGÜN

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