Avukatı azmettirici! Danışmanı FETÖ’cü! Reklamcısı terör sevici

FETÖ'nün şu an tutuklu olan belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ı danışmanı, Necip Hablemiotoğlu cinayetinin azmettiricisi olduğu belirtilen Levent Göktaş'ı avukatı yapıp iki isme de ihale yağdıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun, DHKP/C'nin katlettiği Savcı Selim Kiraz için 'Adalet, Adalet sarayında böyle sağlanır' şeklinde skandal tweeti nedeniyle tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Eda Ezgi Yıldız'la da bağı çıktı. Çerçioğlu'nun 2019 yılındaki yerel seçimler öncesinde Eda Ezgi Yıldız'ı (29) reklam kampanyasını yürütmek üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 1 yıl çalıştırdığı ortaya çıktı. Özlem Çerçioğlu'nun böylesine önemli suçlar işleyen kişilerle kurduğu ilişkiler ağı, "Aydın'da neler oluyor?" sorusunu gündeme getirdi.Aydın Büyükşehir'de görev aldığı dönemde Ezgi Yıldız'ın "terör sevici" olduğu yönünde Aydın yerel basınında haber bile çıktığı belirlendi. Söz konusu haberde bir eylemde Ezgi Yıldız'ın "Devlet katillerin arkasından çekil" şeklinde pankart tutarkenki fotoğrafına da yer verilirken, şu ifadelerin kullanıldığı görüldü: "Özlem Çerçioğlu'nun reklam kampanyasını yürütmek için İstanbul'dan Aydın'a getirdiği isim akıllara durgunluk verdi. Çerçioğlu'nun reklam kampanyasını yürütmek için belediye binası içinde kendisine oda tahsis edilen ve çalışmalarını buradan yürüten Kars doğumlu Ezgi Yıldız'ın 'Cumartesi Anneleri' protesto gösterilerinin de başını çeken kişi olduğu ortaya çıktı. İstanbul'da düzenlenen 'Cumartesi Anneleri' protesto gösterilerinde 'devlete karşı' pankart açıp yürüyen Ezgi Yıldız'ın, Çerçioğlu'nun reklam kampanyasını yürüten kişi olması büyük şaşkınlık yaratıyor. Çerçioğlu'nun Yıldız'ı reklam çalışmaları için neden Aydın'a getirdiği kafalarda soru işareti oluşturuyor."Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında birçok açılmış dava da bulunuyor. Görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla açılan davalardan hakkında toplam 37 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız, terör örgütü DHKP-C'li militanlarca 8 sene önce makamında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşımı ortaya çıkınca, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan geçtiğimiz cuma günü tutuklanmıştı.Özlem Çerçioğlu, FETÖ'nün belediyeler imamı olduğu belirtilen ve şu an tutuklu bulunan Erkan Karaarslan'ın şirketinden danışmanlık hizmeti aldı. Belediyede bir dönem neredeyse Karaarslan'a sormadan iş yapmayan Çerçioğlu'nun şu an Karaarslan'la birlikte yargılandığı davalar bulunuyor. Çerçioğlu, Hablemitoğlu suikasti azmettiricisi olduğu iddia edilen ve yakalandığı Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilen Levent Göktaş'ı da avukatı olarak görevlendirmiş ve bu davalardan biri için vekaletname vermişti. Göktaş'la ilgili suikast azmettiricisi iddiaları ortaya atıldığı dönemde bile vekaletini çekmeyen Çerçioğlu'nun Karaarslan gibi Göktaş'ın şirketine de milyonlarca liralık ihale verdiği ortaya çıktı. Çerçioğlu'nun şimdi de 'terör sevici' Ezgi Yıldız ile bağlantılı çıkması gözleri yeniden Çerçioğlu'nun ilişkiler ağına çevirdi.