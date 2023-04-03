Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Pensilvanya’dan talimatla seccadeye bastı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen, yapımı tamamlanan 97 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Yaşlı Yaşam Merkezi, E-Spor Merkezi ve engelliler için de duyu bütünleme temelli su içi terapi havuzunun da yer aldığı tesislerin ve anahtar teslimlerinin yapıldığı törende Başkan Erdoğan, Bağcılar Belediye Başkanı'nın seccade hediyesini alırken, "Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil, 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz" dedi.





15 TEMMUZ'DA KURULAN İTTİFAK

Başkan Erdoğan, "Siyaset sahnesinde yaşananları sizler de yakından takip ediyorsunuz. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu, kol kola gezdiğini görüyorsunuz. Milletimizin karşısındaki tablo gayet açık ve nettir. Bir tarafta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı var, diğer tarafta çıkar ve koltuk hesabının bir araya getirdiği 7'li koalisyon var. Bay Bay Kemal kimlerle dolaşıyor? Teröristlerle dolaşıyor" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Fazla kalmadı 40 gün. 40 gün içerisinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir, çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı. Onlara göre meşrudur yapabilirler. Ne yazık ki bütün bunlara en güzel cevabı 14 Mayıs'ta benim aziz milletim en güzel şekilde verecektir" diye konuştu.





TERÖR ELEBAŞI OY İSTİYOR

Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah el ele, omuz omuza çalışıyoruz, çalışacağız. Bir tarafta terör örgütlerine yurt içinde ve yurt dışında nefes aldırmayan cesaret timsali bir ittifak var. Diğer tarafta, Kandil'den Pensilvanya'ya tüm şer odaklarının desteklerini açıkladığı alengirli bir yapı var. İşin çok daha vahim yanı, bu 7'li koalisyonun ve cumhurbaşkanı adayının bu destek beyanından rahatsız olmamasıdır. Her gün bir terör elebaşı Bay Bay Kemal'e oy istiyor" diye konuştu.





SEN İZMİR'DE NE YAPTIN BAY KEMAL?

Deprem bölgesinde 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattıklarını söyleyen Erdoğan, "Bunlardan 31 bin 663'ünün de bilfiil temelini attık. Bu sayı günden güne artıyor. Amacımız 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır. Konutuyla, hastanesiyle, kamu binasıyla, tarihi ve kültürel varlıklarıyla tüm şehirlerimizi eski görkemine kavuşturuncaya kadar durmayacağız. Bunun için milletimizden, depremzedelerden 1 yıl müsaade istedim. 1 yıl içerisinde 319 bin konutu inşallah sizlere teslim edeceğiz. Bunu Van'da yaptık mı, yaptık. Bingöl'de yaptık mı? Yaptık. Antalya'da, Muğla'da yaptık mı? Bay Bay Kemal'in milletvekili olduğu İzmir'de yaptık mı? Bay bay Kemal sen İzmir'in milletvekilisin. Belediye sende, ne yaptın, söyle bakalım?" dedi.



ÖZÜR DİLEYEBİLİYOR MUSUN?

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sözlerini eleştiren Erdoğan, "İstanbul İl teşkilatının bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade ediyor. Utan, utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa bilemem. İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı. Ne olacak? Hadi bakalım şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musunuz? İlk gün utanmadan sıkılmadan bu iftirayı attın. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez" dedi.