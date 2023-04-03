Koli ittifakı

CHP'li belediye tarafından Ramazan ayında dağıtılan yardım kolilerinin siyasete alet edilmesi ilçede tepkilere neden oldu. Turgutlu Belediyesi'nin kendi etiketiyle hazırladığı Ramazan paketleri İYİ Parti logolu etiketlerle değiştirildi. Kolilerin İYİ Parti Manisa Milletvekili aday adayı Özgür Seyhan'a ait depoya istiflendiği belirlendi. Turgutlu Belediye Meclisi AK Parti Grup Bakanı Cem Yıldırancan kolilerin oy için ihtiyaç sahibi olmayan HDP'lilere de dağıtıldığı konusunda bilgi aldıklarını ifade etti.



TELEFONLA GÖRÜNTÜLENDİ

CHP'li Turgutlu Belediyesi'nin vatandaşlardan aldığı vergilerle hazırlattığı Ramazan yardımları, Millet İttifakı üyesi partiler adına dağıtılıyor. Skandal, Turgutlu Belediyesi'ne ait kamyona yüklenen yardım kolilerinin, İYİ Parti Manisa Milletvekili aday adayı Özgür Seyhan'a ait olan Selvitepe Mahallesi'ndeki depoya boşaltılması ile ortaya çıktı. Koliler İYİ parti aday adayı Seyhan'ın deposuna indirilirken, esnaflar tarafından fotoğrafları çekildi.



HANGİ AMAÇLA YAPILDI?

Depoya indirilen yardım kolilerin üzerindeki Turgutlu Belediyesi etiketlerinin, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş ve partililer tarafından yerinden sökülüp üzerlerine parti amblemleri yapıştırıldığı cep telefonuyla görüntülendi. Depodan kamyonete yüklenen yardım kolileri, İYİ Parti logosuyla vatandaşlara dağıtıldığı belirlendi. Turgutlu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Çetin Akın'ın Ramazan kolilerini daha önce de 6'lı masadaki partiler ve HDP'ye gönderildiği belirtildi. Turgutlu Belediye Meclisi Üyesi AK Partili Cem Yıldırancan, "Halktan alınan vergilerle ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere belediyenin hazırlattığı koliler, İYİ Partili bir ismin deposunda stokladığı, üzerine parti logosu yapıştırılıp dağıtıldığını öğrendik. Bir kamyon Ramazan erzak kolisinin, İYİ Parti ilçe başkanı ve vekil aday adayının deposuna ne amaçla indirildiğini doğrusu çok merak ediyoruz" diye konuştu.



BELEDİYENİN İLK SKANDALI DEĞİL

Turgutlu Belediyesi'nde yaşanan skandalın ilk olmadığı ortaya çıktı. CHP'li Turgutlu Belediyesi'nin yoksul ve muhtaç kişilere her ay verdiği bin lira, Millet İttifakı partilerinin üyelerinden seçiliyordu. İYİ Partili Önder Ertaş, adını yazdırdığı parti yöneticisi ve üyesi 10 kişiye yatan biner lirayı alıp her ay kendi hesabına yatırmıştı. İYİ Partililer, aldıkları sosyal yardım parasının Ertaş'a gitmesinden rahatsız olunca savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.



İHSAN KARATAŞ/ ÖZEL HABER

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