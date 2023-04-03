Sendikacı Arif’i yasak aşk yaktı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZENERJİ şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube'de delege seçimlerinin ardından bu kez başkanlık seçimi heyecanı yaşandı. İZENERJİ şirketinde çalışan 7 bini aşkın işçinin örgütlü olduğu DİSK/Genel İş İzmir 2 No'lu Şube, önceki gün 4. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi.Karabağlar'daki Mustafa Necati Kültür Merkezi'ndeki seçimli genel kurulda şube başkanlığı için adaylardan Ercan Gül'ün mavi, Arif Yıldız'ın da kırmızı listesi yarıştı. Gül, mevcut yönetimin işçileri kutuplaştırdığını, alanda işçilerin haklarını savunamadığı söyledi. Geçen ayki delege seçimleri öncesi fikir ayrılığına düştüğü İZSU işyeri temsilcisi Eren Bilgen'i tehdit ettiği, aynı şubede görev yapan mali sekreter Zeynep Z. ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen mevcut başkan Arif Yıldız da, bu söylemleri yalanladı.Seçimlerde 265 delegeden 3'ü oylamaya katılmadı. 262 delegenin oy kullandığı seçimlerde 2 oy geçersiz sayıldı. Geçen ayki seçimlerde delege çoğunluğunu kaybeden Yıldız şube başkanlığı seçimlerinde delegelerden 91 oy aldı. Mavi listedeki Ercan Gül 169 oyla Genel İş İzmir 2 No'lu Şube'nin yeni başkanı seçildi. Gül'ün yönetim kurulunda Serkan Yıldırım, Yılmaz Tosun, Eren Bilgen ve Oğuz Aydil gibi isimler yer aldı.