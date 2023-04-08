Filistin’e destek İsrail’e lanet!

İsrail, abluka altındaki Gazze'ye önceki gece hava saldırısı başlattı. Siyasiler, sosyal medya hesaplarından Filistin'e destek, İsrail'e tepki mesajı yayımladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her Ramazan ayında olduğu gibi yine İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombalıyor. İsrail'in bu insanlık ve hukuk dışı saldırısını şiddetle lanetliyorum. İnsanlığın zulmü yeneceğine olan kesin inancımızla; kazanan adalet ve onurlu Filistin halkı olacaktır" dedi.



SUÇA SEYİRCİ KALIYORLAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuk ve ahlak dışı saldırılarını lanetliyoruz. Filistin halkının yanındayız. Bu zulüm elbet bitecek."



'DERHAL DURDURULMALI'

Yaptığı paylaşımda, İsrail'in insanlık suçu işlediğini vurgulayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kuşatma, ambargo ve abluka altındaki Gazze yine bir Ramazan günü İsrail'in devlet terörünün hedefi oluyor, bir avuç mazlum Filistinli, siyonist katiller tarafından bombalanıyor. Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İsrail yönetimi, bölgedeki kaosu daha da artırmaktan başka bir işe yaramayacak bu saldırıları derhal durdurmalıdır" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.



BATI ŞERİA'DA SİLAHLI SALDIRI: 2 İSRAİLLİ ÖLDÜ

BATI Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim yeri Hamra yakınlarındaki bir araca silahlı saldırı gerçekleştirildi. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 20'li yaşlarındaki 2 İsrailli gencin hayatını kaybettiği bildirildi. 40'lı yaşlarındaki 1 kişinin ise ağır yaralanarak helikopterle hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

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