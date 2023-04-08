CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOKİ konutlarının depremzede vatandaşlara ücretsiz verileceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu Hatay'da yaptığı açıklamasında, "Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Ancak koalisyon ortağı İYİ Parti ise Kılıçdaroğlu gibi düşünmüyor. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, konuk olduğu programda Kılıçdaroğlu'nun 'bedava konut' algısını çürüttü. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Deprem çok büyük bir tahribat yarattı. Ekonomik meseleler hallolur. Tabii ki ekonomik yükü bunun çok ağır olacağı için bizim bunu zamana yaymamız lazım. Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak zorundayız. Ama bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Ekonomik yükü ağır olacağı için bunu biz dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız. Bu evlerin maliyetinin vatandaştan tamamen kısa sürede alınması zaten mümkün değil."

DİĞER