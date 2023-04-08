Suriye ile normalleşmede iletişim devam etmeli

Görüşmede özellikle Suriye meselesine ciddi önem ayırdıklarını vurgulayan Lavrov, "Rusya'nın aracılığıyla Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler normalleşiyor. Mart ayında 4 ülkenin istihbarat başkanları toplandı. Moskova'da bakan yardımcıları seviyesinde de bir 4'lü toplantı yapıldı. Bir de Filistin meselesi görüşüldü. Ancak ne yazık ki bu süreç sekteye uğradı. Ciddi çatışmalar yaşandı. Filistin ve İsrail arasında doğrudan bir diyaloğun kurulmasına ihtiyaç var" diye konuştu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Bakan kapalı görüşmenin ardından ikili, basın toplantısı düzenledi. Rusya ile yoğun temas halinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Bölgesel konuları da değerlendirdik. Özellikle Ukrayna konusu ağırlıklı konuydu. Maalesef devam eden savaş, başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere tüm dünyaya zarar veriyor. Savaşın müzakereler yolu ile sonlandırılması beklentimizi bir kere daha vurguladık. Her iki tarafla da görüşerek sorunun çözülmesi konusunda gayret gösteriyoruz. Suriye ile normalleşme konusunda ise bir iki toplantıda tüm meselelerin halledilemeyeceğini biliyoruz; ancak iletişimin devam etmesi gerekiyor" dedi.

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