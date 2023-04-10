CHP’de seçici kurul toplantısında gerginlik

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi'nin adaylarını CHP listelerinden gösterilirken, seçici kurul toplantısında gergin anlar yaşandı.
SALICI KIZIP TERK ETTİ
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki akşam 19.00'da başlaması planlanan PM, gece boyunca ertelendi ve ancak dün sabah yapılabildi. CHP'de parti meclisine geçilememesinin bir nedeni de seçici kurul toplantısının uzun sürmesi oldu. Bu toplantı ise iddialara göre oldukça gergin geçti. Kulislerden gelen bilgilere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibi listelerde yer almadı. Bu nedenle Oğuz Kağan Salıcı seçici kurul toplantısını terk etti. CHP'den Saadet Partisi'ne 23, DEVA Partisi'ne 18, Demokrat Parti'ye 3, Gelecek Partisi'ne 15, ve Mustafa Sarıgül de 1 olmak üzere toplam 60 kontenjan verildi.
'MİLLETVEKİLİ BİLE OLAMAZSIN' DEMİŞTİ ADAY YAPTI!
DEVA Partili Sadullah Ergin'in, CHP milletvekili adayı olarak gösterilmesi, tabanda rahatsızlık yarattı. Bu durum Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ergin'le ilgili yıllar önce söylediklerini akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu Ergenekon ve Balyoz gibi davalardaki tutumuyla bilinen Ergin'le ilgili, "Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.
LİSTELERE PARAŞÜTLE İNDİLER!
CHP'nin milletvekili adayı olarak listelerde yer verdiği bazı isimler parti tabanında büyük rahatsızlığa yol açtı. Listelere adeta paraşütle inen o isimlerden bazıları şöyle: Enis Berberoğlu, Mustafa Sarıgül, Tuncay Özkan, Sezgin Tanrıkulu. Faik Öztrak. CHP'nin önemli isimlerinden Gürsel Tekin'e ise listede yer verilmedi.
CHP'NİN LİSTESİNİ TOPA TUTTU
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin milletvekili aday listelerini sert bir dille eleştirdi. Geçtiğimiz gün, "CHP listeleri açıklandığında utanacaksınız. Ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz" ifadelerini kullanan İnce, dün adaylıkların açıklanmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü. Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmek için 6'lı Masa liderlerine bol keseden koltuk dağıttığını dile getiren İnce, "Şimdi milletvekilliği dağıtıyorlar. Evlere şenlik evlere. Hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde. Bana kızıp 'Hain' diyenler var ya. Aynaya bir bakın, hainleri görürsünüz" diye konuştu.
ŞEHİT AĞABEYİNE KÜFÜR EDEN LÜTFÜ TÜRKKAN DA SEÇMENDEN OY İSTEYECEK!
Şehit ağabeyine ettiği küfürle büyük tepki çeken İyi Partili Lütfü Türkkan, Kocaeli 1'inci sıradan aday gösterildi. Türkkan Meral Akşener için, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu" yakarışında bulunan şehit ağabeyine "Senin bacını ..." diyerek küfretmiş, skandal günlerce konuşulmuştu.
CHP'NİN ADAYLARI
İSTANBUL
1. BÖLGE
1-Oğuz Kaan Salıcı
2-Gamze Akkuş İlgezdi
3-Fethi Açıkel
4-Gökhan Günaydın
5-Birol Aydın
6-Ahmet Ersagun Yücel
7-Elif Esen
8-Hasan Karal
9-Cemal Enginyurt
10-Selim Temurci
2. BÖLGE
1-Namık Tan
2-Yunus Emre
3-Gökan Zeybek
4-Kadri Enis Berberoğlu
5-Mustafa Kaya
6-Yüksel Mansur Kılınç
7-İsa Mesih Şahin
8-Evrim Rızvanoğlu
9-Berna Sukas
10-Fuat Yıldırım
3. BÖLGE
1-Engin Altay
2-Erdoğan Toprak
3-Türkan Elçi
4-İlhan Kesici
5-Zeynel Emre
6-Mustafa Yeneroğlu
7-Bülent Kaya
8-Doğan Demir
9-Özgür Karabat
10-Medeni Yılmaz
ANKARA
1. BÖLGE
1-Gamze Taşcıer
2-Deniz Demir
3-Okan Konuralp
4-Sadullah Ergin
5-Mustafa Nedim Yamalı
6-Aliye Timisi Ersever
7-Deniz Çakır
8-Kemal Akkurt
9-Aysun Palalı Köktaş
10-Elif Topkaya Sevinç
2. BÖLGE
1-Murat Emir
2-İdris Şahin
3-Semra Dinçer
4-İrem Yaman
5-Orkun Kanber
6-Ali Rıza Erbay
7-Erdal Kiziroğlu
8-Özkan Oktan
9-Funda Cengiz
10-Erol Tosun
3. BÖLGE
1-Tekin Bingöl
2-Umut Akdoğan
3-Mesut Doğan
4-Aylin Yaman
5-Ahmet Ersen Özsoy
6-Mehmet Akyürek
7-Mehtap Yücel
8-Memet Yula
9-Z. Esra Özdemir
10-Ömer Yılmaz