CHP’de seçici kurul toplantısında gerginlik

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi'nin adaylarını CHP listelerinden gösterilirken, seçici kurul toplantısında gergin anlar yaşandı.Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki akşam 19.00'da başlaması planlanan PM, gece boyunca ertelendi ve ancak dün sabah yapılabildi. CHP'de parti meclisine geçilememesinin bir nedeni de seçici kurul toplantısının uzun sürmesi oldu. Bu toplantı ise iddialara göre oldukça gergin geçti. Kulislerden gelen bilgilere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibi listelerde yer almadı. Bu nedenle Oğuz Kağan Salıcı seçici kurul toplantısını terk etti. CHP'den Saadet Partisi'ne 23, DEVA Partisi'ne 18, Demokrat Parti'ye 3, Gelecek Partisi'ne 15, ve Mustafa Sarıgül de 1 olmak üzere toplam 60 kontenjan verildi.DEVA Partili Sadullah Ergin'in, CHP milletvekili adayı olarak gösterilmesi, tabanda rahatsızlık yarattı. Bu durum Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ergin'le ilgili yıllar önce söylediklerini akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu Ergenekon ve Balyoz gibi davalardaki tutumuyla bilinen Ergin'le ilgili, "Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.HP'nin milletvekili adayı olarak listelerde yer verdiği bazı isimler parti tabanında büyük rahatsızlığa yol açtı. Listelere adeta paraşütle inen o isimlerden bazıları şöyle: Enis Berberoğlu, Mustafa Sarıgül, Tuncay Özkan, Sezgin Tanrıkulu. Faik Öztrak. CHP'nin önemli isimlerinden Gürsel Tekin'e ise listede yer verilmedi.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin milletvekili aday listelerini sert bir dille eleştirdi. Geçtiğimiz gün, "CHP listeleri açıklandığında utanacaksınız. Ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz" ifadelerini kullanan İnce, dün adaylıkların açıklanmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü. Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmek için 6'lı Masa liderlerine bol keseden koltuk dağıttığını dile getiren İnce, "Şimdi milletvekilliği dağıtıyorlar. Evlere şenlik evlere. Hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde. Bana kızıp 'Hain' diyenler var ya. Aynaya bir bakın, hainleri görürsünüz" diye konuştu.Şehit ağabeyine ettiği küfürle büyük tepki çeken İyi Partili Lütfü Türkkan, Kocaeli 1'inci sıradan aday gösterildi. Türkkan Meral Akşener için, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu" yakarışında bulunan şehit ağabeyine "Senin bacını ..." diyerek küfretmiş, skandal günlerce konuşulmuştu.1-Oğuz Kaan Salıcı2-Gamze Akkuş İlgezdi3-Fethi Açıkel4-Gökhan Günaydın5-Birol Aydın6-Ahmet Ersagun Yücel7-Elif Esen8-Hasan Karal9-Cemal Enginyurt10-Selim Temurci1-Namık Tan2-Yunus Emre3-Gökan Zeybek4-Kadri Enis Berberoğlu5-Mustafa Kaya6-Yüksel Mansur Kılınç7-İsa Mesih Şahin8-Evrim Rızvanoğlu9-Berna Sukas10-Fuat Yıldırım1-Engin Altay2-Erdoğan Toprak3-Türkan Elçi4-İlhan Kesici5-Zeynel Emre6-Mustafa Yeneroğlu7-Bülent Kaya8-Doğan Demir9-Özgür Karabat10-Medeni Yılmaz1-Gamze Taşcıer2-Deniz Demir3-Okan Konuralp4-Sadullah Ergin5-Mustafa Nedim Yamalı6-Aliye Timisi Ersever7-Deniz Çakır8-Kemal Akkurt9-Aysun Palalı Köktaş10-Elif Topkaya Sevinç1-Murat Emir2-İdris Şahin3-Semra Dinçer4-İrem Yaman5-Orkun Kanber6-Ali Rıza Erbay7-Erdal Kiziroğlu8-Özkan Oktan9-Funda Cengiz10-Erol Tosun1-Tekin Bingöl2-Umut Akdoğan3-Mesut Doğan4-Aylin Yaman5-Ahmet Ersen Özsoy6-Mehmet Akyürek7-Mehtap Yücel8-Memet Yula9-Z. Esra Özdemir10-Ömer Yılmaz