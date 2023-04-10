“Güzel bir dönemin kapısını aralıyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin milletvekili listesinin YSK'ya verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Milletvekili adayı olabilmek için 6 bin 25 aday adayının başvuruda bulunduğunu belirten Yavuz, "Temayül yoklamasının ardından 14 alt komisyon aday adayları ile yüz yüze görüştü. Hazırlanan raporlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyona sunuldu. Yeni ve güzel bir dönemin kapısını aralayacağımıza inanıyorum. Vermiş olduğumuz listemizin milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. 681 milletvekili adayının isminin yer aldığı listeyi YSK'ya teslim ettiklerini dile getiren Yavuz, "Tüzüğümüzde bulunan 3 dönem milletvekili olmayacağı kuralını bu sefer daha geniş uyguladık. 42'si aralıksız 3 dönem, 9 arkadaşımız aralıklı da olsa yaptığı için 4 arkadaşımız 4 dönem, 10 arkadaşımız 5 dönem yapmış olduğu için listede yer almadı. 65 arkadaşımız için 3 dönem kuralını bu sefer uygulamış olduk" diye konuştu.





EN GENÇ ADAY ALPTEKİN

AK Parti'nin en genç adayı Nisa Alptekin oldu. 18 yaşındaki Nisa Alptekin, İstanbul'dan aday gösterildi. Şamil Ayrım ise en yaşlı aday olarak listede yer aldı. 73. yaşındaki Ayrım İzmir'den aday oldu. Mevcut vekillerden ise 104'ü listelerde yer aldı. Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünü 4 parti ile yaptığını hatırlatan Ali İhsan Yavuz, "Aramızda varmış olduğumuz anlaşmaya göre her parti kendi listesini teslim edecekler ama her partinin ortak adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak" dedi.



AK PARTİ'NİN ADAYLARI



İSTANBUL



1. BÖLGE

1-Murat Kurum

2-Erkan Kandemir

3-Hasan Turan

4-Müşerref Pervin Tuba Durgut

5-Hulusi Şentürk

6-Mustafa Hulki Cevizoğlu

7-Tuğba Işık Ercan

8-İsmail Erdem

9-Yahya Çelik

10-Behiye Eker

11-Serkan Bayram

12-Ümmügülşen Öztürk

13-Azmi Ekinci

14-Nurettin Alan

15-Fatih Süleyman Denizolgun

16-Leman Yenigün

17-Esma Ersin

18-Umut Arman Sonay

19-Ali Sevinç

20-Mahmut Eminmollaoğlu

21-Rüstem Kabil

22-Ali Yazlı

23-Aydoğan Ahıakın

24-Zeynettin Aydın

25-Cemal Donat

26-Ebru Saracoğlu

27-Ayşegül Esra Atik

28-Fatih Ögün

29-Zeynep Bayır

30-Murat Açık

31-Veli Arslan

32-Yunus Fırat Aydın

33-Mustafa Naim Yağcı

34-Furkan Gökgöz

35-Nurettin Alagöz



2. BÖLGE

1-Süleyman Soylu

2-Halit Yerebakan

3-Rabia Kalender İlhan

4-M. Önder Aksakal

5-Mustafa Demir

6-İsmail Emrah Karayel

7-Zafer Sırakaya

8-Büşra Paker

9-Sevan Sıvacıoğlu

10-Derya Ayaydın

11-Adem Yıldırım

12-Sena Nur Çelik

13-Ahmet Bilal Kıymaz

14-Hüseyin Eroğlu

15-Enes Eminoğlu

16-Ahmet Hamdi Çamlı

17-Emre Ustaosmanoğlu

18-Şevki Şar

19-Cahit Altunay

20-Ömer Fuat Günday

21-Orhan Narin

22-Selçuk Kar

23-Kemal Oğuz Kıdil

24-Ferşat Yıldırım

25-Ecrin Nazlı İnan

26-Nazif Barış Çiftçioğlu

27-Beşir Açıkça



3. BÖLGE

1-Numan Kurtulmuş

2-Özlem Zengin

3-Cüneyt Yüksel

4-Zekeriya Yapıcıoğlu

5-Halis Dalkılıç

6-Rümeysa Kadak

7-Oğuz Üçüncü

8-Necmi Kadıoğlu

9-Şamil Ayrım

10-Seda Gören Bölük

11-Nilhan Ayan

12-Yıldız Konal Süslü

13-Şengül Karslı

14-Yücel Arzen Hacıoğulları

15-Halime Kökçe

16-Mehmet Sarı

17-Nevzat Şatıroğlu

18-Ekrem Görçeker

19-Necati Karagöz

20-Rasim Erdoğmuş

21-Yusuf Aslan

22-Mustafa Korkut

23-Mutlu Bozoğlu

24-Feti Ahmet Balın

25-Oktay Şamdanlı

26-Mehmet Yıldız

27-Yılmaz Durmuş

28-Nevin Mine Vural

29-Memet Yalçın

30-Nazif Çetin

31-Ramazan Arkan

32-Harun Çelik

33-Rasim Yağar

34-Cemal Toptancı

35-Recep Seyyar

36-Ali Çiçek



ANKARA

1. BÖLGE



1-Yıldırım Tuğrul Türkeş

2-Jülide Sarıeroğlu

3-Murat Alparslan

4-Zehranur Aydemir

5-Mustafa Hasgül

6-Ebru Kurban Yaldız

7-M. Abdullah Özer

8-Osman Karaaslan

9-Hasan Erçelebi

10-Eyüp Gökhan Özekin

11-Edibe Sinem Ersoy

12-İlhami Teke

13-M. Tarık Kuyrukcu



2. BÖLGE

1-Vedat Bilgin

2-Lütfiye Selva Çam

3-Orhan Yegin

4-Zeynep Yıldız

5-Osman Gökçek

6-Kurtcan Çelebi

7-Abdulvahap Şahin

8-Cihan Ankara

9-Ejder Onursal

10-Servet Türkayık

11-Burcu Gökalp



3. BÖLGE

1-Fuat Oktay

2-Leyla Şahin Usta

3-Ömer İleri

4-Asuman Erdoğan

5-A. Fethan Baykoç

6-Remzi Albasan

7-Halise Çiftci

8-Ahmet Çotuk

9-Ahmet Gül

10-Ertunç Güngör

11-Halil Hotaman

12-C. Yılmaz Yaşar