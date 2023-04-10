“Güzel bir dönemin kapısını aralıyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin milletvekili listesinin YSK'ya verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Milletvekili adayı olabilmek için 6 bin 25 aday adayının başvuruda bulunduğunu belirten Yavuz, "Temayül yoklamasının ardından 14 alt komisyon aday adayları ile yüz yüze görüştü. Hazırlanan raporlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyona sunuldu. Yeni ve güzel bir dönemin kapısını aralayacağımıza inanıyorum. Vermiş olduğumuz listemizin milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. 681 milletvekili adayının isminin yer aldığı listeyi YSK'ya teslim ettiklerini dile getiren Yavuz, "Tüzüğümüzde bulunan 3 dönem milletvekili olmayacağı kuralını bu sefer daha geniş uyguladık. 42'si aralıksız 3 dönem, 9 arkadaşımız aralıklı da olsa yaptığı için 4 arkadaşımız 4 dönem, 10 arkadaşımız 5 dönem yapmış olduğu için listede yer almadı. 65 arkadaşımız için 3 dönem kuralını bu sefer uygulamış olduk" diye konuştu.
EN GENÇ ADAY ALPTEKİN
AK Parti'nin en genç adayı Nisa Alptekin oldu. 18 yaşındaki Nisa Alptekin, İstanbul'dan aday gösterildi. Şamil Ayrım ise en yaşlı aday olarak listede yer aldı. 73. yaşındaki Ayrım İzmir'den aday oldu. Mevcut vekillerden ise 104'ü listelerde yer aldı. Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünü 4 parti ile yaptığını hatırlatan Ali İhsan Yavuz, "Aramızda varmış olduğumuz anlaşmaya göre her parti kendi listesini teslim edecekler ama her partinin ortak adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak" dedi.
AK PARTİ'NİN ADAYLARI
İSTANBUL
1. BÖLGE
1-Murat Kurum
2-Erkan Kandemir
3-Hasan Turan
4-Müşerref Pervin Tuba Durgut
5-Hulusi Şentürk
6-Mustafa Hulki Cevizoğlu
7-Tuğba Işık Ercan
8-İsmail Erdem
9-Yahya Çelik
10-Behiye Eker
11-Serkan Bayram
12-Ümmügülşen Öztürk
13-Azmi Ekinci
14-Nurettin Alan
15-Fatih Süleyman Denizolgun
16-Leman Yenigün
17-Esma Ersin
18-Umut Arman Sonay
19-Ali Sevinç
20-Mahmut Eminmollaoğlu
21-Rüstem Kabil
22-Ali Yazlı
23-Aydoğan Ahıakın
24-Zeynettin Aydın
25-Cemal Donat
26-Ebru Saracoğlu
27-Ayşegül Esra Atik
28-Fatih Ögün
29-Zeynep Bayır
30-Murat Açık
31-Veli Arslan
32-Yunus Fırat Aydın
33-Mustafa Naim Yağcı
34-Furkan Gökgöz
35-Nurettin Alagöz
2. BÖLGE
1-Süleyman Soylu
2-Halit Yerebakan
3-Rabia Kalender İlhan
4-M. Önder Aksakal
5-Mustafa Demir
6-İsmail Emrah Karayel
7-Zafer Sırakaya
8-Büşra Paker
9-Sevan Sıvacıoğlu
10-Derya Ayaydın
11-Adem Yıldırım
12-Sena Nur Çelik
13-Ahmet Bilal Kıymaz
14-Hüseyin Eroğlu
15-Enes Eminoğlu
16-Ahmet Hamdi Çamlı
17-Emre Ustaosmanoğlu
18-Şevki Şar
19-Cahit Altunay
20-Ömer Fuat Günday
21-Orhan Narin
22-Selçuk Kar
23-Kemal Oğuz Kıdil
24-Ferşat Yıldırım
25-Ecrin Nazlı İnan
26-Nazif Barış Çiftçioğlu
27-Beşir Açıkça
3. BÖLGE
1-Numan Kurtulmuş
2-Özlem Zengin
3-Cüneyt Yüksel
4-Zekeriya Yapıcıoğlu
5-Halis Dalkılıç
6-Rümeysa Kadak
7-Oğuz Üçüncü
8-Necmi Kadıoğlu
9-Şamil Ayrım
10-Seda Gören Bölük
11-Nilhan Ayan
12-Yıldız Konal Süslü
13-Şengül Karslı
14-Yücel Arzen Hacıoğulları
15-Halime Kökçe
16-Mehmet Sarı
17-Nevzat Şatıroğlu
18-Ekrem Görçeker
19-Necati Karagöz
20-Rasim Erdoğmuş
21-Yusuf Aslan
22-Mustafa Korkut
23-Mutlu Bozoğlu
24-Feti Ahmet Balın
25-Oktay Şamdanlı
26-Mehmet Yıldız
27-Yılmaz Durmuş
28-Nevin Mine Vural
29-Memet Yalçın
30-Nazif Çetin
31-Ramazan Arkan
32-Harun Çelik
33-Rasim Yağar
34-Cemal Toptancı
35-Recep Seyyar
36-Ali Çiçek
ANKARA
1. BÖLGE
1-Yıldırım Tuğrul Türkeş
2-Jülide Sarıeroğlu
3-Murat Alparslan
4-Zehranur Aydemir
5-Mustafa Hasgül
6-Ebru Kurban Yaldız
7-M. Abdullah Özer
8-Osman Karaaslan
9-Hasan Erçelebi
10-Eyüp Gökhan Özekin
11-Edibe Sinem Ersoy
12-İlhami Teke
13-M. Tarık Kuyrukcu
2. BÖLGE
1-Vedat Bilgin
2-Lütfiye Selva Çam
3-Orhan Yegin
4-Zeynep Yıldız
5-Osman Gökçek
6-Kurtcan Çelebi
7-Abdulvahap Şahin
8-Cihan Ankara
9-Ejder Onursal
10-Servet Türkayık
11-Burcu Gökalp
3. BÖLGE
1-Fuat Oktay
2-Leyla Şahin Usta
3-Ömer İleri
4-Asuman Erdoğan
5-A. Fethan Baykoç
6-Remzi Albasan
7-Halise Çiftci
8-Ahmet Çotuk
9-Ahmet Gül
10-Ertunç Güngör
11-Halil Hotaman
12-C. Yılmaz Yaşar