İYİ Parti’de kriz büyüyor

MİLLETVEKİLİ aday listeleri İYİ Parti'de kriz çıkardı. İYİ Parti terörist başı Öcalan'a sempati duyan siyasilerden, şehit yakınına küfreden siyasilere kadar birçok isme listesinde yer verdi. Milletvekili adayı olan Şanlıurfa eski il başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, Meral Akşener'in "İstifa et gel seni Ankara'da görmek istiyorum" sözleri üzerine istifa etti. Ancak Çakmaklı, listede kendi adını göremeyince isyan etti. Çakmaklı, "Partimizi hiçe saydılar, bu liderlere güvenmeyin" diyerek Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Aydın teşkilatı da listelerin açıklanmasının ardından karıştı. Ön seçim sonucu 1. sırada olması gereken Ahmet Ertürk 2. sırada yer alırken 1. sırada kontenjan aday olan İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve Genel Başkan danışmanı Ömer Karakaş yer aldı. Üçüncü Tuğçe Canpolat Yılmaz, dördüncü Erhan Algan ve beşinci Semra Yücel'e yer verildi. Listeye giremeyen Aydın milletvekili Aydın Adnan Sezgin ise büyük şok yaşadı. Partililer sosyal medya hesaplarından genel merkezi topa tuttu.

İHSAN KARATAŞ / CÜNEYT HASÇELİK