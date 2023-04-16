“5 koyunu güdemeyene vatan teslim edilmez”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 1218 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nin açılışı için Kocaeli'ndeydi. Törende coşkulu bir kalabalığa hitap eden Erdoğan, "Şu muhteşem katılıma bak. Bugün yine adı koca, gönlü yüce, tabiatın ve tarihin şehri Kocaeli'nin tüm güzel insanlarına buradan selamlarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.Kocaeli Şehir Hastanesi'ni ile diğer yatırımların ülkemize hayırlı olmasını dileyen Başkan Erdoğan, "Bay bay Kemal, sen hayatında böyle hastane gördün mü? Senin SSK Genel Müdürü olduğun zaman hastanelerimizin hali ortadaydı. Ah ah, rahmetli Savaş Ay hayatta olsaydı da, onunla yaptığı programları bir daha görseydik. Neydi o hastanelerimizin hali? Neydi o kepazelikler? Hastanelerde hastalarımız rehin alınır oralarda ölürlerdi. Hatırlıyorsunuz o günleri değil mi? Kimdi o zaman SSK'nın başında? Bay bay Kemal. Ya bunlara bu vatan teslim edilir mi? Affedersiniz 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilebilir mi? Kardeşlerim, Kandil'e bu ülke teslim edilir mi? Terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi?" diye konuştu.Diyarbakır ziyaretini hatırlatan Erdoğan, "Orada vatandaşlarımızın bize yakarışlarını gördüm. Ne dediler biliyor musunuz? 'Başkanım, ne olur bizi bunların eline bırakmayın.' Ya, siz bizi bırakmadıktan sonra, biz sizi bırakır mıyız. Biz bunların ne menem olduğunu biliyoruz. Kandil, bizim Diyarbakır annelerimizin yavrularını kaçırdı mı? Hatta Diyarbakır'da, şimdi bu Edirne'de olan Selo var ya, 51 bin Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü mü? Hatta bu gençlerin üzerinden arabayla geçtiler. Onlar da Kürt'tü. Ne oldu? Kardeşlerim bunların derdi Kürt falan değil. Onlar ne kadar Kürt'se, biz o kadar Türk'üz. Böyle bir durumumuz var. Biz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Gürcüsüyle, Abhazıyla tüm kardeşlerimizi, yaradılanı severiz yaradandan ötürü anlayışıyla seviyoruz. Bizde ayrım yok, bizde bölücülük yok" dedi.Maddi durumu iyi olan vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, "Artık hastalarınızı Cleveland'a göndermeyin. Doktorsa onlardan geri değil. Muhteşem bir hastane. Ülkemizin büyükşehirlerini bu hastanelerle donatıyoruz. Şimdi İzmir var. Bayram öncesi açmaya çalışacağız. Türkiye'yi sağlık alanında küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız. Yabancıların ülkemize olan ilgisi artıyor. Sağlık alanında kurduğumuz altyapının, sistem reformunu, insan gücünün kıymetini milletimiz gayet iyi biliyor" dedi. CHP'li belediyeleri ve Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "11 büyükşehir belediyeniz var; Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yaptıkları bir şey var mı? Yok. Yapamazlar. Daha şimdiden her gittiği yerde bakanlık dağıtmaya başlamadı mı? FETÖ'cülere, PKK'lılara söz vermedi mi? Burası bir hukuk devleti, hukuk devletinde mahkumları tekrar içeri alacaklar. Selo'yu çıkaracaklarmış, çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletin bu çocuk katiline dışarı çıkarma sözü verenlerle beraber olur mu? Onun için 14 Mayıs'a kaldı 28 gün..." diye konuştu.