‘Mutlu bir çocukluk her çocuğun hakkı’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sevgi evlerinde devlet koruması altında yaşayan çocuklara Devlet Konukevi Huber Yerleşkesi'nde iftar daveti verdi. Çocukları kapıda karşılayan Erdoğan, onlarla tek tek ilgilenip sohbet etti.



EĞLENCE DOLU ANLAR

İftar öncesinde Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'la geleneksel Ramazan eğlencesi Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterisini izleyen çocuklar doyasıya eğlendi. İftarın ardından alana kurulan stantlarda çocuklara Ramazan şerbeti, patlamış mısır, pamuk şekeri ve elma şekeri ikram edildi. Çocuklar için en büyük sürpriz ise oyuncak Ramazan davulu oldu. Davula tokmakla vurarak içine gizlenen şeker ve oyuncakları çıkaran çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Programın sonunda okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediyelerini alan çocuklar, Emine Erdoğan'a, sarılarak veda etti. Emine Erdoğan, çocuklarla iftarda bir araya geldiği programa ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Erdoğan, çocukluğun hayat defterinin, her şeyin sevgi ile yazılabileceği ilk sayfası olduğunu belirterek, mutlu, umutlu ve güven dolu cümlelerle yazılmış bir çocukluğun her çocuğun hakkı olduğunu vurguladı.

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