Sezgin Tanrıkulu’ndan devlete küstah tehdit

Terör örgütü ele başları tarafından CHP Genel Başkanı ve 7'li Koalisyon'un Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ardı ardına destek mesajları yağarken, CHP'li Sezgin Tanrıkulu da küstah tehditler savurdu. Terör örgütü destekçilerine sahip çıkan Tanrıkulu, katıldığı bir televizyon programında skandal demeçler verdi. Terör örgütüne verdiği destek nedeniyle cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'la ilgili konuşan Tanrıkulu, "Selahattin Demirtaş hükümlü değildir. Affa da ihtiyacı yoktur. Aldığı ceza da yoktur. Tam da bu nedenle hesap soracağız. Kayyum siyasetinden dolayı hesap soracağız. Gezi davası için hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

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