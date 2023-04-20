‘Bu kadar içimi acıtan bir liste hiç olmamıştı’

Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Menemen Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen mitingde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İzmir'de birinci bölge birinci sıradan Yüksel Taşkın'ı milletvekili adayı yapmasını eleştiren İnce, "Atatürk'ün partisi CHP, İzmir 1. sıraya Taraf Gazetesi'nin köşe yazarını koydu. Hayatımda bu kadar içimi acıtan bir liste olmamıştır. Yüksel Taşkın'ı koymuşlar listeye, 'Kemalizm ırkçılıktır' diyor. Bunu diyen İzmir'de liste başı. Ey Atatürkçü İzmirliler... Bunlara haddini bildirmeyecek misiniz? Memleket Partisi Atatürkçülerin, Anadolu'nun bağrından kopmuş bir partidir" diye konuştu.

DERTLERİ SEÇİMİ KAZANMAK DEĞİL, CHP'DE KOLTUK

İNCE eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Dertleri seçimi kazanmak değil, CHP'deki koltuk. Gözü hala orada. Bu seçim 2 turlu bir seçim. Dolayısıyla oy bölme diye bir şey de yok. Biz bu seçimde ilk 2'de olursak ikinci turda ipi göğüsleriz."

METİN BURMALI