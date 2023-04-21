CHP’li Murat Bakan’ın FETÖ bombası patladı

'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'ın, CHP İzmir milletvekili adayları listesinden bulunmasının tartışmaları sürerken, listede 4'üncü sıraya giren İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın FETÖ dosyası bombası patladı. 19 Nisan 2023 tarihinde bir gazeteye açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Benim jandarmada albay, astsubay, general düzeyinde yani her rütbede görev almış kendi kaynaklarımdan teyit alarak söylediğim şudur: Teknik alanlarda çalışan jandarma personeline bile 'oy verdikten sonra birliklerinize dönün' talimatı verildi. OHAL süreci dahil hiçbir seçimde jandarma personeline böyle bir talimat gitmedi. Bu kararın neden alındığı, halka açıklanmalı" demişti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anında bir televizyon kanalında İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın iç yüzünü ortaya koyan açıklamalar yaptı. CHP İzmir Milletvekili Bakan'ın, Jandarma Genel Komutanlığı personelinin seçim gecesi görev başında olmalarına dair bir talimata ilişkin paylaşımına yönelik soruya Bakan Soylu, "O bahsedilen milletvekili FETÖ'nün Türkiye'deki en temel aparatlarından bir tanesidir. FETÖ'nün temel aparatıdır. Bu, bütün bizim istihbarat camiamızda, emniyet camiamızda bu kadar net açık yani" yanıtını verdi.Bakan Soylu, dikkat çeken açıklamalarını sürdürdü: "(Murat Bakan) Emniyet içerisinde paralel bir yapı kurmaya çalışan bir anlayışın kendisidir. FETÖ'nün ikinci paralel yapısını oluşturmaya çalışıyor. Bütün sistem elimizdedir. Bütün sistem de yargıya intikal ettirilecektir. Son çerçevesini çiziyoruz. Emniyetin içerisinde FETÖ'den sonra bunlar yeni bir sistem kurmaya çalışıyor. Biz bu yeni sistemi tespit ettik. Birçoğunu açığa aldık. Birçoğuyla ilgili şimdi şemamız bellidir. Çok net söylüyorum. Murat Bakan bunların başındadır. Bedeli çok ağır olacaktır."Bununla ilgili bütün hazırlıkları yaptıklarını kaydeden Soylu, "Emniyet içerisinde Murat Bakan'ın bizatihi kendi oluşturduğu, kendi kurguladığı, devletin emniyetini ve devletin istihbaratını hem bozmaya hem de içeride başka bir yapılanmayı oluşturmaya çalışan çok derin bir ağ olduğunu da söyleyebiliriz" diye konuştu Bakan Soylu, söz konusu evrakı emniyet veya jandarma içindeki bir personelin sızdırıp sızdırmadığı sorusuna karşılık da, "Yani o evrakta bir şey yok. Biliyorsunuz bu etki ajanları ve bu işleri yapanlar evrakın içinde ne yazdığı önemli olmadan kendi söylediğine önem atfetmek için böyle bir evrak varmış gibi ortaya koyarlar. O çok normal bir yazışma ve doğru bir yazışma" ifadelerini kullandı. Soylu, "Türk polisinin hakkını koruyoruz" algısıyla FETÖ'cülerin yalan haberlerini servis eden Murat Bakan'ın hangi amaca hizmet ettiğinin en büyük kanıtının ise geçmiş tarihli paylaşımları olduğunu söyledi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Aleviler" diyerek paylaştığı videoya ilişkin değerlendirmesi de sorulan Süleyman Soylu, bu ülkede Ermeni Kaymakam, Caferi ve Afgan Türkü valiler bulunduğunu, bir önceki dönemde de Alevi vali, emniyet müdürleri, kaymakamlar, jandarma komutanları olduğunu kaydetti.Soylu, bunların Türkiye'ye uzak bir durum olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Ama bunu siyasal istismar alanı yapmak, bu alanı kendi arka bahçesi olarak sürekli değerlendirmek bunun en önemli çıkış noktalarından bir tanesi. Şimdi burada bunu söyleyen de biz değiliz veya bir başkası değil. Daha ziyade sizin belirttiğiniz Millet İttifakı'nın ortakları.Bu mezhebe yani etnik kökene mensup olduğu için, bu yapıya mensup olduğu için 'oy alamaz' diyen, 'toplum bunu sorgular' diyen biz değiliz.Yani bizim böyle bir derdimiz de yok zaten. Ancak burada bunu meydana getirmesinin, değerlendirmesinin sebebi çok net bir şekilde buradan kendi adına bir mağduriyet hikayesi oluşturmaya çalışmak. Ama Türkiye o günleri çoktan geçti." Kılıçdaroğlu'nun danışmanıyla çalıştığını kaydeden Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğe de ne kadar mensubiyet duyup duymadığı da ayrı bir tartışma. Bu konuda ne kadar kendi edimlerini yerine getirip getirmediği de ayrı bir tartışma konusudur.Ben biliyorum" ifadelerini kullandı.Meral Akşener'in seçimlerden sonra "adil davranacağız, söz veriyoruz" söylemlerinin ne anlama geldiği sorusuna Soylu, "Bir anlama gelmiyor. Meral Akşener'i bırakmak lazım. Bu dengesini kaybetmiş durumda. Seçim sonucunda nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığını göreceksiniz" yanıtını verdi.Soylu, HDP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceğine yönelik soruya da "Şöyle bir soru soruyorum ben. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim? Yok. HDP seçime giriyor mu? Giriyor. Peki kime oy verecekler? Seçmenin ne yapacağını bilmiyoruz da ama HDP yöneticilerinin ortaya koydukları PKK'nın yönlendirmesiyle Kılıçdaroğlu'na oy verecekler. HDP diye bir siyasi parti yoktur. HDP siyasi parti olsaydı Diyarbakır anneleri HDP'yi kapatamazdı. Diyarbakır anneleri HDP'yi kapattılar. Nasıl kapattılar, seçime giremedi HDP" yanıtını verdi.