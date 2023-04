Karadeniz doğalgazı Türkiye’yi ısıtacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Filyos TPAO Limanı'nda "Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni"nde iki müjde açıklarken önemli mesajlar verdi. Enerji bağımsızlığında ilk ateşin yakıldığı tarihi günde vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, "Ülkemizin her bir hanesinde doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemiz, vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su üretimi için gereken doğalgaz ücreti faturalardan düşülecektir. Yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Karadeniz gazının sevincini mutluluğunu coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemi açıklıyorum. 1 ay boyunca tüm konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanında ısınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdenin de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Projeyle sadece Türkiye'nin doğalgazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmadıklarını, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üssü haline getirdiklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Bugün 85 milyonu sevindirirken milletimize gerçekten büyük gurur yaşatırken, elbette bazılarını da üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenlerini, Kandil'deki terör baronlarını Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kâbus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler devreye aldığımız projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Bunlara en büyük hayal kırıklığını 14 Mayıs'ta milletimiz tattıracağına inanıyorum" diye konuştu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Size tabii Bay Bay Kemalvari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. "300 milyar dolar yurt dışından getirdim" diyor. Ne getirdin? Senin sıfatın ne? Esrar, eroin mi Londra'daki tüccarlarına sattın? Ne yaptın da getiriyorsun?" dedi.