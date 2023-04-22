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Haberler Politika “Huzurlu bir Türkiye ile 14 Mayıs’a ulaşacağız”

“Huzurlu bir Türkiye ile 14 Mayıs’a ulaşacağız”

22.4.2023

Gazete

“Huzurlu bir Türkiye ile 14 Mayıs’a ulaşacağız”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazını Ankara'da Hisarcıklıoğlu Beştepe Camisi'nde kıldı. Bahçeli, daha sonra partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Bayram sonrası gelişmeleri dikkate aldığımızda, Türkiye aynı zamanda millet iradesine başvuracak bir süreci yaşıyor. Zannediyorum Türk milleti önemli kararlar almak suretiyle Türkiye'deki bu acılı, hüzünlü, bütün süreleri aşacak ve milletçe güler yüzlü bir topluluk haline gelebilecek şartlar oluşacak. O bakımdan milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, huzur içerisinde kaynaşmış, bütünleşmiş, her türlü yanlış ifadelerden uzaklaşmış bir Türkiye ile 14 Mayıs'a ulaşmanın da gayreti içerisinde olmalıyız" dedi.
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