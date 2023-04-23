50 bin 783 vefat 985 kimliksiz var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin soru üzerine Soylu, afetin başından itibaren Adalet Bakanlığı, savcılıklar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, jandarma ve kaymakamlıklar tarafından bu konuda tespitler yapıldığını anlattı.



7 BİN 302'Sİ GÖÇMEN

Soylu, hayatını kaybeden göçmen sayısının 7 bin 302 olduğunu belirterek, "Şu ana kadar hayatını kaybeden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ölüm tescili yapılan kişi sayısı şu an 50 bin 783. Bunlar nüfus tescili yapılanlar. Kimliklendirme çalışmaları devam edenlerin toplamı ise 985. Şu anda bu 985'in içerisinde de kayıp olarak arananlar var. Yani aileleri müracaat etmişler 'Ben hala bulamadım' diye. Büyük oranda bu sayının içindedir bunlar" bilgilerini verdi.



297 KAYIP BAŞVURUSU

Soylu, kayıp vatandaşlarla ilgili, "Kayıp müracaatı şu anda toplam 297. Bunların 30'u 0-6 yaş, 20'si 7-12 yaş, 36'sı ise 13-17 yaş aralığında. Kayıp olanların 86'sı çocuk. Diğerleri de erişkin" dedi. Bölgede şu anda enkaz kaldırma çalışmalarının AFAD'ın kontrolünde ve valilerin koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade eden Soylu, 57 bin enkazın 50 bininin bittiğini söyledi.



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

İçişleri Bakanı Soylu, önceki gün Şalpazarı Federasyonu Hemşehri Buluşması'ndaki konuşmasında CHP lideri, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı 'Alevi' başlıklı videoda söylediklerini ve "Aleviyim" açıklamasını ve LGBTİ+'leri hedef aldı. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosuna yönelik olarak, "Yahu Tayyip Erdoğan'dan önce bu ülkede kimse 'Ben Aleviyim" diyemiyordu. Şimdi çıkmış, 'Ben Hak Muhammed Ali'nin yanındayım' diyor. Kim diyor, Kılıçdaroğlu. Soruyorum, 'Hak Muhammed Ali'nin yolunda LGBT var mı?" dedi.

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