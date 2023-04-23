CHP’li Ünal Çeviköz’ün Türk ordusu hakkında skandal sözleri

Dünyada hiçbir şey gizli kalmaz. Çünkü, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır." CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDPKK Eşbaşkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklar aziz milletimizce merak ediliyordu. Nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sık sık Kemal Kılıçdaroğlu'na, HDP ile yaptığı gizli pazarlıkları soruyordu.

Seçimlere 25 gün kala, bazı gerçekler (gizli pazarlıklar) ufak ufak ortaya çıkıyor. Birçok gayrı milli açıklamalarıyla tanınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış ilişkiler Başdanışmanı emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz ABD'li Newsweek Dergisi'ne skandal açıklamalar yaparken, kapalı kapılar ardında yapılan gizli pazarlıkları da deşifre etti.



SURİYE AÇIKLAMALARI

Londra eski Büyükelçisi Ünal Çeviköz'ün PKK-YPG teröristlerine karşı Suriye'de mücadele eden Türk Ordusu hakkında küstah sözleri:

"Beşar Esad-Rusya ve İran'ın kapsamlı yardımıyla, çeşitli yerli ve yabancı destekli isyancı gruplara karşı acımasız iç savaşı neredeyse tamamen kazandı. Ankara ile Şam arasında diyalog kesinlikle gereklidir. Kılıçdaroğlu yönetimindeki Türkiye, Suriye ile bağlarını yeniden canlandırmanın yollarını arayacak.

Şam'la bir yumuşama olması durumunda buradaki Türk askeri varlığı yeniden değerlendirmeye istekli olacaktır."



İKİ YAZILI BELGE!

Ünal Çeviköz'ün bu rezil ve küstah lafları 2 yazılı belgeye açıklık getiriyor. HDPKK'nın 11 maddelik tutum belgesinde yer alan bir madde ve Altılı Masa'nın ortak mutabakat metnindeki bir madde örtüşüyor.

HDPKK tutum belgesindeki 5. madde: "Başta komşular olmak üzere diğer ülkelerle savaş ve çatışmaya, askeri güç gösterisine dayalı, maceracı politikalardan uzaklaşılmalı." Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni dış politika: "Ortadoğu bölgesindeki ülkelerin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygı duyacağız, iç işlerine karışmayacağız." Bu madde ile Suriye'deki Türk askeri varlığına (tedricen) son verileceği üstü kapalı olarak ifade ediliyor. Bilindiği gibi, Amerika CIA-Pentagon aparatları PKK-YPG'ye Kuzey Suriye'de kantoncuk-özerk devletçik kurmaya çalışıyor.



PAZARLIĞI DEFŞİFRE ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı da Türk ordusu vasıtasıyla Derin ABD'nin PKK-YPG devletçiliğini paçavraya çeviriyor. ABD ve HDPKK bundan rahatsız.

Altılı Masa'yı CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında Derin Amerika kurdu. İktidara getirmek istedikleri Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının, Suriye'den Türk ordusunu çekme, dolayısıyla HDPKK desteğini alma planı muhakkak devreye girmiş görünüyor. CHP'li Ünal Çeviköz'ün küstah lafları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ile kapalı kapılar ardında yaptığı gizli pazarlığı net ve açık deşifre etmektedir.



BAŞKA TAVİZLER

Çeviköz, ABD Newsweek dergisine verdiği demeçle küstahlığa devam ediyor.

İsveç'i hemen NATO'ya alacaklarmış: Kemal Kılıçdaroğlu İsveç'in üyelik önerisi konusunda iyimser. Yeni Türk parlamentosu İsveç'in ertelenen NATO üyeliğini Temmuz'da yapılacak zirveden önce hemen onaylayacak.

Türkiye NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini yeniden canlandıracak. Yeni yönetimin önceliklerinden biri de kesinlikle Türkiye ile Yunanistan arasındaki çok iyi ilişkilerin olması. Kılıçdaroğlu liderliğindeki yönetim, Rusya'nın önlemleri aşmasına ve çift kullanımlı mallar tedarik etmesine yardım etmekle suçlanan Türk firmalarını daha yoğun bir şekilde inceleyecek.

Buna izin vermemek için gerekli tedbirleri alacak. Kesinlikle daha dikkatli bakılacak.



SONUÇ

DERİN ABDAvrupa'nın CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladığı Altılı Masa işte bu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış İlişkiler Başdanışmanı Ünal Çeviköz, açık açık ABD dergisine gayrı milli açıklamalar yapıyor.

Ünal Çeviköz'ün gayrı milli (Azerbaycan/ KKTC/Mavik Vatan/S 400) açıklamaları hala akıllarda.

Bu son açıklaması, Türk ordusunu Suriye'den çekmeye yönelik değerlendirme yapacaklarmış.

Şu küstahlığa bakar mısınız? Aziz milletimiz küstahlığa gayrı mili adamlara, emperyalistlerin Truva atlarına tokat atmak için sabırla bekliyor.

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